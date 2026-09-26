NOVA SPECIJALNA OPERACIJA

Rusija sprema novu specijalnu vojnu operaciju? Kad su vidjeli što su objavili...

Ivor Kruljac

26.09.2026 u 14:06

Balistička raketa Sarmat
Balistička raketa Sarmat Izvor: EPA / Autor: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT
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Nakon nekoliko sati od objave, tekst Aleksandr Nosoviča u kojoj navodi kako je Litva suicidalna zemlja za koju je nuklearni udar munjevito rješenje, maknut je s web stranice medija vezanog uz rusku propagandu. Također i tijekom objave je navedeno da taj tekst 'ne odražava stavove uredništva, njegove uredničke politike ili državne politike Ruske Federacije'

'Rusija započinje novu specijalnu operaciju. Bit će vrlo kratka' – naziv je članka koji je, piše Ukrajinska pravda, objavljen i nakon nekoliko sati povučen s RIA novosti, ruskog medija kojeg se povezuje s Kremljem.

Autor teksta je bio Aleksandr Nosovič, inače član nevladine organizacije Vijeće za vanjsku i obrambenu politiku i glavni urednik proruskog portala RuBaltic.Ru sa sjedištem u Kalinjingradu. Istraživački projekt Centra Dossier povezao ga je 2020. godine s mrežom utjecaja pod kontrolom Moskve i ruskom vanjskom obavještajnom službom.

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U svakom slučaju u tekstu za koji je RIA Novosti napisala da 'ne odražava stavove uredništva, njegove uredničke politike ili državne politike Ruske Federacije', Nosovič je pisao o Litvi koja proteklih mjeseci radi na ukidanju ustavne zabrane nuklearnog oružja na svojem teritoriju.

Zbog toga ju je nazvao 'suicidalnom zemljom, potpuno lišenom razuma' kao i 'malim, ali ponosnim kamikazom u ruskom susjedstvu'. No, uz uvrede je toj baltičkoj zemlji zaprijetio ratom i nuklearnim napadom navodeći da se Rusija suočava s još jednom specijalnom operacijom, kako Moskva naziva rat u Ukrajini.

'Rješenje nije samo brzo, već munjevito brzo', napisao je Nosovič za kojeg je RIA navela da je neovisni stručnjak

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