Britanska monarhija izrazito je nepopularna u Quebecu, gdje mnogi smatraju prisegu nepotrebnim i neprimjerenim ostatkom kolonijalnog razdoblja.

Kanada je članica Commonwealtha, a kralj Charles III. njezin je državni poglavar. Od saveznih i pokrajinskih zastupnika u cijeloj zemlji zahtijeva se da prije preuzimanja dužnosti polože prisegu britanskom monarhu.

Odluka suca Višeg suda Quebeca, na koju se novi separatistički premijer pokrajine najavio žaliti, odmah je otvorila pitanje hoće li nova sjednica parlamenta p očeti prema planu sljedećeg tjedna te izazvala prijetnju širim političkim kaosom.

Prethodna kvebečka vlada, koja je prošlog mjeseca uvjerljivo poražena na izborima, donijela je zakon kojim je ukinuta obveza polaganja prisege nakon što su tadašnji oporbeni zastupnici separatističke Quebečke stranke (PQ) 2022. odbili prisegnuti na vjernost kruni.

Čelnik PQ-a Paul St-Pierre Plamondon, koji je sada pokrajinski premijer, najavio je žalbu na odluku suda donesenu u ponedjeljak. Prisegu je pritom odbacio kao posljedicu „vojnog osvajanja”, aludirajući na britansko osvajanje Nove Francuske, francuske kolonije u Sjevernoj Americi, u 18. stoljeću.

U sudskoj odluci navodi se da svi zastupnici moraju „položiti prisegu kralju prije preuzimanja dužnosti”.

Također se ističe da bi svi zakoni koje donesu zastupnici koji nisu položili prisegu bili „protivni ustavu i morali bi se ponovno donijeti”.

Ako odluka bude potvrđena u žalbenom postupku, to bi značilo da novi parlament, konstituiran nakon izbora u Quebecu 5. listopada, nema pravni legitimitet.

Plamondon je najavio da želi otići korak dalje od prethodne vlade u uklanjanju britanske monarhije iz javnog života Quebeca.

Obećao je ukinuti financiranje ureda službenog predstavnika britanske krune te ta sredstva preusmjeriti u borbu protiv beskućništva.