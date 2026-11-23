Zelenski već dugo poziva na povećanje opskrbe oružjem za protuzračnu obranu, a u ponedjeljak je izjavio da bi osiguravanje stalne opskrbe o nemogućilo Moskvi da "pokazuje prezir prema diplomaciji i ljudskom životu".

"Naše obavještajne službe raspolažu informacijama o pripremama Rusa za nove napade", rekao je Zelenski u večernjem videoobraćanju, ne navodeći vremenski okvir za moguće nove napade.

U napadu na središnji di o glavnog grada u ponedjeljak ozlijeđeno je pet osoba, dok je u napadu na okolnu regiju u nedjelju poginulo 11 ljudi.

ŠTO JE PRIJE MOGUĆE

"Važno je da se takvi signali čuju i u Sjedinjenim Državama te drugim zemljama čije odluke utječu na opskrbu sustavima za obranu od balističkih projektila, potrebnima za zaštitu naših gradova i infrastrukture", rekao je.

Zelenski je izrazio zadovoljstvo podrškom koju je, kako je naveo, primijetio na sastanku parlamentarne skupštine NATO-a u ponedjeljak, dodavši da to pokazuje kako Ukrajina zaslužuje mjesto u Savezu.

"Ključno je da postoji razumijevanje da Ukrajina u potpunosti zaslužuje mjesto u NATO-u te da nije samo sposobna pridružiti se Savezu, već ga može i istinski ojačati", rekao je.

"Mi smo, zapravo, već dio NATO-a – kroz način na koji surađujemo te kroz vrijednosti i politička načela koja nas povezuju."

Rusija dosljedno odbacuje svaku pomisao na ulazak Ukrajine u Savez, a taj je stav ponovila i prošlog tjedna, nakon nastavka trilateralnih razgovora s Ukrajinom i Sjedinjenim Državama o rješavanju sukoba koji traje već četiri i pol godine.

Zelenskij je ranije ovog mjeseca izjavio da su američki pregovarači iznijeli ideju o mogućem povlačenju Ukrajine iz istočne regije Donbas u zamjenu za ulazak u NATO.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog je tjedna, nakon sastanka zemalja koje podupiru Ukrajinu, izjavio: "Smatram da moramo ponovno otvoriti pitanje članstva Ukrajine u NATO-u."

Kremlj je odbio komentirati navode Zelenskog o ideji koju su, prema njegovim riječima, iznijeli američki pregovarači.