Šokantne fotografije petomjesečnih beba iz Klinike za infektivne bolesti, Ministarstvo šalje inspekciju

Nakon što se su društvenim mrežama i medijima proširile šokantne fotografije petomjesečnih blizanaca smještenih u Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' s teškom upalom intimnog područja zbog nehigijene, Ministarstvo zdravstva tražilo je očitovanje bolnice

Kada je probala pričati sa sestrama u bolnici one su joj odbrusile jer ih je omela u ispijanju kave! Bebice stare pet mjeseci vezane su za krevetiće zbog infuzije, popišane i pokakane i to u tolikoj mjeri da guza i svi intimni dijelovi izgledaju kao žive rane! U stvari pa to i jesu žive rane! možete li zamisliti kakvu bol i traumu prolaze ove bebice??? Oko ruku imaju role od wc papira!!! Da napomenem da su to bebe palčići rođene sa svega 1 kg! Oni koju trebaju posebnu njegu! Bebice imaju rota virus i gripu tipa A', stoji u objavi Morene Kotar.

Majka ovih beba za RTL je kazala kako ju je stanje njezine djece šokiralo, osobito kada je vidjela 'guzu jednog djeteta'.