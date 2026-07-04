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SNV na nogama zbog incidenta u zadarskom zaleđu: 'Grafiti mržnje su osvanuli tijekom noći'

M.Da./Hina

04.07.2026 u 22:25

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SNV
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Srpsko narodno vijeće (SNV) upozorilo je u subotu u priopćenju na 'govor mržnje i prijetnju tamošnjem srpskom stanovništvu' na području Biljana Donjih u Zadarskoj županiji putem grafita ispisanih tijekom noći na prometnim znakovima te očekuje reakciju policije i komunalnih redara

"Grafiti mržnje su osvanuli tijekom noći. Nadamo se brzoj i učinkovitoj istrazi nadležne policije, kao i reakciji uklanjanja od strane komunalnih redara" poručuju iz SNV-a uz fotografije išaranih prometnih znakova.

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Grafiti povezuju, ističu iz SNV-a, zločinački režim Nezavisne Države Hrvatske, kao i njene simbole, s datumom Vojno-redarstvene operacije Oluja.

Na fotografijama se vidi srebrnom bojom išarani prometni znakovi s nazivima mjesta Suhovare i Biljana Donjih, a ispisane su, uz ostalo, skraćenice ustaškog pozdrava (ZDS) te postrojbe iz Domovinskog rata (HOS), kao i datum VRO "Oluja" (5.8.95.) te ime vođe NDH Ante Pavelića.

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