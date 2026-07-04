Omiljenog hrvatskog pjevača Thompsona samo jedan poklič dijeli od mainstreama

Ugledni Politico piše kako se u Hrvatskoj svi sportski uspjesi slave Thompsonovim pjesmama, unatoč kontroverznim pokličima i koketiranju s fašističkim simbolima NDH. Podsjećaju i da je uspio na jednom koncertu okupiti pola milijuna ljudi, iako su njegovi nastupi zabranjeni diljem Europe

Kad su hrvatski navijači preplavili Toronto i Philadelphiju tijekom Svjetskog prvenstva, ulice su bile ispunjene crveno-bijelim hrvatskim kvadratićima i pjesmom Marka Perkovića Thompsona. Kako piše Politico, na dan njegova koncerta u Zaprešiću, Thompson je posljednjih godina postao neizostavan dio svakog velikog hrvatskog sportskog uspjeha, unatoč kontroverzama. "Postao je neizostavan fenomen svaki put kada Hrvatska nastupa ili sudjeluje na bilo kakvom natjecanju, osobito sportskom", rekao je Hrvoje Klasić, dodajući da ga mnogi u Hrvatskoj i iseljeništvu doživljavaju simbolom domoljublja.

Zabranjeni koncerti Iako je uzeo ime prema američkoj pušci koju je nosio tijekom Domovinskog rata, Thompson nije zbog toga kontroverzan. Njegova pjesma "Lijepa li si", inače neslužbena himna hrvatske nogometne reprezentacije, spominje Herceg-Bosnu, čije je političko vodstvo pravomoćno osuđeno za ratne zločine pred Haaškim sudom. "Bojna Čavoglave" započinje pokličem "Za dom spremni", pozdravom koji se koristio tijekom režima Nezavisne Države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Zbog toga su njegovi koncerti zabranjeni u Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i Švicarskoj, ali ne i u Hrvatskoj, pošto je prije godinu dana okupio pola milijuna ljudi na najvećem ikad održanom koncertu u Zagrebu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL







+14 Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL