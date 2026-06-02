Snažan vjetar, kiša i tuča zahvatili Istru: Upaljeni meteoalarmi

Građani javljaju kako je nevrijeme zahvatilo Štinjan, gdje je padala i tuča, a jaka kiša zahvatila je i područje Pule. Kako je izgledalo približavanje nevremena, objavili su iz IstraMeta.

Kako je objavio IstraMet na svojim Facebook stranicama, 'aktivirao se Jadran', a zabilježeni su brojne munje uz zapadnu obalu Istre.

Očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina, a za riječku regiju na snazi je upozorenje Meteoalarma.

Pogoršanje se nastavlja i sutra, kad će kiše i pljuskova biti diljem zemlje. Ponegdje je moguće i lokalno nevrijeme.

U unutrašnjosti se očekuje promjenjivo, pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu te pljuskove s grmljavinom, lokalno i obilnije. Smirivanje se očekuje prema večeri, kad bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.

DHMZ je izdao nekoliko upozorenja za riječku regiju. Od jakog vjetra i obline kiše, pa do narančastog upozorenja na lokalno jake pljuskove, olujne udare vjetra i moguću tuču.

Ponegdje se očekuje i obilna kiša, osobito u Gorskom kotaru, zbog čega DHMZ upozorava na mogućnost pojave bujičnih poplava.

Žuto upozorenje proglašeno je za zagrebačku, karlovačku i kninsku regiju, ali neće biti toliko kiše kao u Gorskom kotaru.

Splitska regija u narančastome je do kraja sutrašnjeg dana zbog mjestimičnih grmljavinskih nevremena, lokalno jakih pljuskova, olujnih udara vjetra i tuče.

Dubrovačku regiju pak očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinom te olujni udari vjetra, dok je lokalno moguća i tuča.

Iz DHMZ-a ističu kako će prema večeri i u noći sa zapada doći do postupnog razvedravanja. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak.

Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža.