ZBRAJA SE ŠTETA

Plenković o požarima: 'To je bila velika fronta. Vlada će financijski pomoći Omišu i okolici'

I.H./Hina

15.08.2026 u 13:07

Andrej Plenković nakon mise komentirao požare
Andrej Plenković nakon mise komentirao požare Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković rekao je u subotu da će Vlada donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i okolnim mjestima, nakon što bude poznata šteta nastala u požarima koji su zahvatili površinu od oko tisuću hektara

"Kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, Vlada će donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i ovim drugim manjim mjestima jer to je bio požar koji je išao do Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila'', rekao je Plenković u izjavi medijima u Trsatu nakon svete mise povodom blagdana Velike Gospe.

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Prije toga treba pričekati da se završi procjena nastalih šteta, dodao je premijer. Pohvalio je brzu intervenciju, koordinaciju i prisebnost hrvatskih vatrogasaca, vojske i svih ostalih službi.

''To je sve bilo u par sati. Ja sam bio s njima na telefonu cijelu večer, gotovo cijelu noć i mislim da su učinili čudo svi skupa'', kazao je.

U zadnjih deset godina, ističe premijer, u opremanje vatrogasaca uloženo je oko 800 milijuna eura.

Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
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Apokalipsa kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

''Hrvatska vojska je pripremila šest Kanadera i šest Air Tractora da budu u punoj snazi. Jučer su bili u Zadru, nakon Omiša su bili na Pelješcu, rade gdje god su požari'', poručio je.

Brojne su kuće obranjene od požara, što Plenković ocjenjuje kao veliki uspjeh s obzirom na munjevito širenje vatre u gusto naseljenom prostoru.

''Ljudi su obranili požarišta, obranili su trafostanicu HEP-a koja je bila jako važna za funkcioniranje. HEP službe rade, vodovodi rade, svi su angažirani da se što je prije normalizira promet'', kazao je.

Međutim, izgorjelo je dosta automobila i pomoćnih objekata, a jedna je osoba poginula. Premijer je izrazio sućut obitelji. Na pitanje o uzroku požara, odgovorio je da policije provodi istragu i da će izaći sa svime onime što je u interesu javnosti Plenković se osvrnuo i na aktualnu turističku sezonu, kazavši da je ona nešto bolja od prošlogodišnje pod dolascima, noćenjima i prihodima.

''Nadamo se da će tako biti i u posezoni koja je tradicionalno dobra. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja, do 22 milijuna turista, taj broj sad varira'', rekao je predsjednik Vlade.

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