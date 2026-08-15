TREBA ULAGATI

Može li se smanjiti učestalost požara? 'Lijepo je vidjeti bor naslonjen na kuću, ali...'

I.H.

15.08.2026 u 11:57

Posljedice požara kod Omiša
Posljedice požara kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Jedan od koraka zaštite od požara jest čišćenje zapuštenih šumskih površina u državnom i privatnom vlasništu, a dodatan rizik jest gradnja kuće u borovim šumama, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije za HRT

Nakon jučerašnje danonoćne borbe na požarištu u Omišu, situacija je u subotu ujutro mirna te su se evakuirani vratili u domove i turističke smještaje. Kako je u emisiji Studio 4 Hrvatske televizije rekao Tomislav Gojo, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Split, i dalje primaju pojedinačne pozive turista kojima su potrebni prijevoz, informacije, novi dokumenti ili pomoć pri uspostavljanju kontakata.

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‘Ljudi u takvim situacijama budu u golemom strahu i vrlo im je teško donijeti razumnu odluku. Vode se instinktom. Ono što vidimo na snimkama izgleda strašno i vjerujem da su ljudi koji su bili ondje doista u velikoj traumi’, rekao je Gojo. Za pomoć sun a raspolaganju žurne službe, Crveni križ, ali i volonteri koji su ponovno žurno uskočili.

Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
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Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije i zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Dino Kozlevac u istoj emisiji kazao je pak da zaštiti naselja od šumskih požara treba pristupiti mnogo ozbiljnije, čišćenjem šumskih površina i stvaranjem protupožarnih pojaseva oko kuća, prenosi HRT.

Borova šuma nosi veći rizik

Jedan od koraka jest čišćenje zapuštenih šumskih površina u državnom i privatnom vlasništu, a dodatan rizik jest gradnja kuće u borovim šumama.

'Lijepo je vidjeti bor naslonjen na kuću, ali on je pretvara u potencijalno ugrožen objekt jer se požar sa zelenila prenosi na građevinu. Oko kuća i naselja mora postojati stručno planiran pojas bez velikog raslinja', ističe. Treba stoga razmotriti sadnju mješovitih kultura, graditi i dodatne šumske puteve te ulagati u prevenciju.

Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
  • Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana
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Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Popise treba, smatra, prilagoditi kako bi država mogla očistiti zapuštene privatne parcele, a trošak naplatiti vlasnicima. 'Nitko nema pravo svojim nečinjenjem ugrožavati druge. Širenje požara u pravilu je povezano s neočišćenim šumskim površinama', poručio je.

Istaknuo je da su posljednjih šest ili sedam godina napravljeni veliki pomaci u organizaciji vatrogastva te ulaganju u tehniku i opremu, ali da treba učiniti još. Zračne snage, rekao je, sudjeluju u gašenju dijela požara i presudno pomažu pri velikim intervencijama, dok velik broj požara zemaljske snage ugase prije nego što postanu veći, prenosi HRT.

'Kada primijetite dim ili vatru, odmah dojavite. Presudni su brza dojava i brza intervencija. Kada se nađete u ovakvoj situaciji, spašavajte se i nemojte ometati vatrogasce', zaključio je Kozlevac.

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