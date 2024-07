Sluz sve češća na našim plažama. Upitali smo znanstvenike što se to događa

' Sluz na površini mora, u koju su se uklopile čestice peluda, prljavština i dijelovi okolnih kopnenih biljaka koje su se našle u vodi, ne izgledaju lijepo i vjerojatno će odbiti kupače. Same cvatnje nisu štetne, ali sluz zarobi sve čestice i nečistoće koje se nalaze u stupcu vode, pa to može izazvati iritacije na koži', objašnjava Ninčević Gladan.

Morski biolog Neven Iveša također ističe da sluz nije opasna za ljude, ali predstavlja vizualni problem. Ribarima, napominje, nanosi štetu jer se lijepi za mreže i značajno smanjuje lovnost.

Puna bakterija koje troše kisik

'S biološke strane, sluz je puna bakterija koje prilikom razgradnje troše kisik i može doći do pojave smanjenja kisika u moru, posebice pri njegovu dnu, pa životinje, poput nekih školjkaša i spužvi, mogu i uginuti', kaže Iveša.

Sluzave cvatnje posljednjih godina intenzivirale su se i u Mramornom moru, a znanstvenici pripisuju to velikim dijelom klimatskim promjenama i porastu temperature mora. Velik broj istraživanja pokazuje da se javljaju zbog povišenih površinskih temperatura mora, visokog intenziteta svjetla i sniženog saliniteta.

'Razlikujemo makroagregate i makroflokove do pet centimetara te velike makroagregate koji se javljaju kao oblaci ili vrpce promjera do četiri metra. Veliki makroagregati šire se na širokim područjima morske površine ili u cijelom vodenom stupcu', objašnjava ravnateljica Instituta za oceanografiju i more, napominjući da do te pojave dolazi zbog otpuštanja organske tvari iz stanica mikroalgi (fitoplanktona).

Sluz otpušta mikroalge

'Uglavnom su to ugljikohidrati, karboksilne kiseline i polisaharidi, odnosno neškodljivi organski spojevi nastali procesom fotosinteze. Otpuštanje organske tvari u obliku sluzi stalna je pojava, međutim u određenim okolišnim uvjetima ta je pojava intenzivnija i uočava se kao sluzave nakupine na površini mora. Sluz također otpušta mikroalge, tako da se ova pojava može javiti i u pridnenom sloju te uzrokovati probleme ribarima jer začepi mreže', napominje Ninčević Gladan.