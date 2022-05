Slučaj MaddieMcCann: Naša je potreba za odgovorima, za istinom, ključna

Petnaest godina nakon nestanka trogodišnje Britanke Madeleine McCann u Portugalu, njezini roditelji ističu da je "ključno" saznati "istinu" o tom slučaju u kojem se kao mogući krivac pojavio 44-godišnji pedofil, Nijemac Christian Brueckner

"Sve će to ostati. No, istina je da neizvjesnost rađa slabost; spoznaja i nedvojbenost daju snagu i iz tog razloga naša je potreba za odgovorima, za istinom, ključna", piše na Facebook stranici Official Find Madaleine Campaign.

Također su napisali da 15. godišnjica "nije teža od prethodnih, ali nije ni nimalo lakša".

Njemački tužitelji su još sredinom 2020. imenovali Bruecknera osumnjičenim za otmicu, ali nije bila podignuta optužnica.

Roditelji Kate i Gerry su rekli da je došlo do napretka u istrazi koju provode portugalske, njemačke i britanske vlasti te da ih policija informira o razvoju događaja.

"No, valja dodati da, kao glavni osumnjičenik, on još nije optužen ni za jedan zločin vezan uz nestanak Madeleine", rekli su roditelji nestale Maddie.