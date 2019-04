Slučaj Brkić: Terete ga za 'presretanje podataka', Vargi ponuđen status pokajnika?

Potpredsjednika Hrvatskoga sabora Milijana Brkića, njegova brata, poduzetnika Josipa Brkića, Brkićeva kuma i bivšega vozača ministra Tomislava Tolušića, Blaža Curića te informatičara Franju Vargu Policijski nacionalni USKOK (PNUSKOK) u sklopu kriminalističkoga istraživanja, prema neslužbenim podacima, tereti za djelo nedozvoljenoga presretanja računalnih podataka, navodno počinjeno još 2015. godine, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

"Prema kaznenome zakonu, djelo nedozvoljenoga presretanja računalnih podataka čini onaj 'tko neovlašteno presretne ili snimi nejavni prijenos računalnih podataka, uključujući i elektromagnetsku emisiju računalnoga sustava, ili drugome učini dostupne tako pribavljene podatke', a za djelo je zapriječena kazna do tri godine zatvora. Međutim, koje točne inkriminacije PNUSKOK braći Brkić, Vargi i Curiću konkretno stavlja na teret, jučer je bilo gotovo nemoguće doznati", piše Jutarnji.

žNo, dodaju da im je izvor upućen u slučaj potvrdio da se Vargi na teret stavlja da je određene podatke s računala Brkićeve supruge Karmen te još jedne ženske osobe učinio mimo njihova pristanka dostupnim Milijanu Brkiću i njegovom bratu. To bi značilo da se Brkićima na teret stavlja poticanje Varge na nedozvoljeno presretanje računalnih podataka dok se Curiću kao i u slučaju afere SMS na teret stavlja pomaganje u navedenome djelu.

Podsjećaju da zbog tajnosti izvida, policija, osumnjičenici te njihovi branitelji ništa konkretno nisu željeli reći o sadržaju ovoga novog kriminalističkoga istraživanja.

Jutarnji piše i da su iz krugova bliskih Franji Vargi čuli da mu je PNUSKOK navodno nudio ulogu pokajnika, no da je on to odbio.