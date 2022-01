Slovenski parlamentarci iza zatvorenih vrata o 'ribolovnom sporazumu' s Hrvatskom

Vanjskopolitičkih odbor slovenskog parlamenta u petak je iza zatvorenih vrata raspravljao o više osjetljivih tema, među ostalim i navodnom ribolovnom sporazumu s Hrvatskom po kojemu bi slovenski ribari smjeli ploviti do Umaga, a hrvatski do luke Koper

Sjednicu je tražila oporbena ljevica, a na pitanja članova odbora odgovarao je ministar vanjskih poslova Anže Logar. On je pred početak zatvorene sjednice novinarima kazao da glede odnosa s Hrvatskom zastupnicima neće moći reći ništa novo i da će to učiniti kad za to dođe vrijeme.

Iz parlamenta je nakon sjednice priopćeno da su članovi odbora jednoglasno podržali odluke kojima se od ministarstva vanjskih poslova traži nastavak nastojanja da dođe do implementacije arbitražne presude o granici na moru.