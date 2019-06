Slovenija se boji 'političkog utjecaja' na suce Suda EU-a

Pred velikim vijećem Suda Europske unije sa sjedištem u Luksemburgu 8. srpnja će početi usmena rasprava o nadležnosti tog suda za slovensku tužbu protiv Hrvatske, vezanu uz neprovođenje arbitraže o granici, pri čemu slovenska strana najviše strahuje od mogućeg političkog utjecaja na suce i njihove odluke, piše u srijedu mariborski dnevni list Večer pozivajući se na neslužbene izvore bliske vladi

No, kako dodaje, u 'krugovima slovenske vlade' ipak smatraju da Sud neće moći zaobići mišljenje 'pravne službe Europske komisije' da je prema europskom pravu implementacija arbitražne presude pravno obvezujuća za obje strane.

To mišljenje pravne službe Europske komisije javno je lani objavio njemački tjednik Spiegel, no Komisija na čelu s Jeanom Claudeom Junckerom nikada nije to pravno mišljenje stavila na svoj dnevni red i odbila je stati na stranu Slovenije u tužbi protiv Hrvatske, čime je po mišljenjima visokih slovenskih dužnosnika navodno pokazala političku pristranost na štetu Slovenije, podsjeća list.

Kako dalje navodi, mišljenje pravne službe bilo je da su tužba Slovenije i njeni argumenti opravdani, pa se Komisija tužbi Slovenije morala pridružiti, što ona nije učinila. I Juncker i hrvatski premijer Andrej Plenković dolaze iz iste Europske pučke stranke (EPP). Mnogi komentatori smatraju da Komisija u tom slučaju Komisija nije podržala Sloveniju zbog politizacije djelovanja EK-a pod Junckerovim vodstvom, piše mariborski list.

Interes je Hrvatske da se Sud EU-a u spomenutoj slovenskoj tužbi proglasi nenadležnim, odnosno da odluku o tužbi ne donese u vrijeme hrvatskog predsjedanja EU-om, a da će sud svoju konačnu odluku donijeti tada ne očekuje niti Slovenija, piše prilogu novinar lista Večer Uroš Esih.

'Cilj Slovenije je uvjeriti.... Sud da prihvati nadležnost za slovensku tužbu, dok će Hrvatska argumentirati stav da Sud nije nadležan. Već i to da se Sud u tom predmetu proglasi nadležnim bio bi za Sloveniju značajan uspjeh', piše Večer.

List dodaje da je slovenska strana zadovoljna što će o svemu odlučivati veliko vijeće Suda EU-a.

'Time je Sud dao signal da će se slovenskoj tužbi temeljito posvetiti. Osim toga, time je i mogućnost da dođe do mogućnosti političkog utjecaja postala manja nego da se o nadležnosti i meritumu tužbe odlučivalo pred malim vijećem', piše mariborski dnevnik, te dodaje da se odluka o nadležnosti suda za slovensku tužbu ne može očekivati prije jeseni jer Sud EU-a sredinom srpnja odlazi na uobičajenu ljetnu stanku.