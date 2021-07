Slovenija: O obveznom cijepljenju još nema ozbiljnjih rasprava

U Sloveniji je do sada potrebnim dozama cjepiva za punu imunizaciju protiv Covida-19 cijepljeno 34 posto stanovništva, upola manje od željene razine procijepljenosti, pa i dalje traju rasprave i apeli kako postići da se do jeseni rezultat popravi.

Glavna infektologinja Bojana Beović kazala je u četvrtak da do sada "nije bilo ozbiljne rasprave" o uvođenju obveznog cijepljenja, na tragu nedavne izjave premijera Janeza Janše da neke članice u EU-u to već planiraju i da će i Slovenija na nekoj točci o tome morati donjijeti stajalište i odlučiti se.

Beović je zagovornica uvođenja obveznog cijepljenja, te je u izjavi novinarima kazala da bi to u Sloveniji bilo lakše provesti s obzirom da zakonski već postoji obveza cijepljenja djece protiv zaraznih bolesti. No, ministar zdravstva Janez Poklukar kazao je u četvrtak, apelirajući ponovo na savjest svih onih koji su se do sada mogli cijepiti a nisu, da ipak još nema nikakvog govora o tome da bi cijepljenje protiv Covida-19 bilo obvezno, pa niti za populaciju stariju od 50 godina, te medicinske sestre kod kojih, po njegovim informacijama, također nije dovoljno zaštićenih, premda je cjepiva dovoljno.