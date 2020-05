Slovenija zbog uspješnih epidemioloških mjera ima vrlo mali broj zaraženih koronavirusom i "blizu je normalizacije života", ocjena je koju je u utorak na konferenciji za novinare iznijela dr. Bojana Beović, infektologinja koja vodi vladin tim za borbu s koronavirusom

"Ako situacija ostane povoljna kakva je sada, onda smo blizu normalizaciji života", ocijenila je Beović, no dodala je da sada treba pričekati kakvi će biti eventualni negativni učinci zadnjeg "popuštanja" mjera do kojih je došlo 1. svibnja, kako bi se moglo reći kako dalje i koja će se nova područja društvenih i gospodarskih aktivnosti moći otvoriti ako sadašnja povoljna epidemiološka slika ostane.

"Epidemija u Sloveniji se jako smiruje. Od 30. travnja imamo jednoznamenkast dnevni porast novih zaraza, a reprodukcijski broj širenja zaraze palo je ispod jedan", kazala je Beović , dodavši da to znači da statistički gledano sada jedan zaraženi infekciju prenese na manje od jednog novooboljelog. Raširenost zaraze i prokuženost slovenske populacije koronavirusom su relativno niski.

Osim toga, ubuduće će se morati primjenjivati znatno viši higijenski standardi, ističe Beović, kako bi se izbjegli novi veći slučajevi izbijanja bolesti, osobito zbog mogućeg drugog vala epidemije na jesen. Kao jedan od problema u slučaju novog vala epidemije glavna slovenska epidemiologinja navela je ograničene kapacitete zdravstvenih ustanova u Sloveniji, kako u pogledu smještaja tako i potrebe obnove zastarjelih zdravstvenih ustanova. Isto tako naglasila je aktualni manjak zdravstvenog i njegovateljskog kadra u bolnicama, domovima zdravlja, te socijalnim ustanovama poput domova za starije i nemoćne.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata obavljeno 1182 testova na koronavirus, te potvrđen samo jedan novi slučaj zaraze, a nije zabilježen nijedan novi smrtni slučaj među oboljelima od Covida-19, objavila je u utorak slovenska vlada. Ukupni broj potvrđenih zaraza od početka epidemije nakon do sada provedenih 64.547 testova iznosi 1461, a do sada su umrle 102 osobe koje su bile zaražene koronavirusom U bolnicama je još 40 oboljelih, među njima samo devet težih slučajeva na intenzivnim odjelima, što je najmanji broj hospitaliziranih od 18. ožujka. Iz bolnica je nakon oporavka do sada od početka epidemije otpušteno 259 oboljelih od Covida-19. Slovenska vlada navodi da su tako povoljnu epidemiološku situaciju omogućile propisane mjere socijalne distance koje su dale rezultate jer se najveći broj stanovništva njih pridržavao.