Slovenija bilježi spori pad novih zaraza

Slovenija bilježi u utorak spori pad četvrtog vala epidemije koronavirusa, premda se veće smirivanje očekuje tek prema sredini prosinca, dok se smanjenje pritiska na bolnice ne očekuje prije kraja ove ili početka iduće godine

Iz instituta "Jožef Štefan", koji za vladu radi projekcije epidemije, priopćeno je da epidemija polako opada, ali da je ključno ispunjavati sve propisane mjere kako se zemlja ne bi našla u situaciji da uvodi lockdown onakvog tipa za koji se odlučila susjedna Austrija. Glavna epidemiologinja Mateja Logar ocjenjuje da bi do izrazitijeg smirivanja stanja u Sloveniji moglo doći oko 10. prosinca, no da će do normalizacije stanja u bolnicama doći tek krajem godine ili početkom iduće i zato je oprezna s ocjenama o tome koliko je sadašnji trend sporog usporavanja epidemije realan.