'Sloga oko Istanbulske nije uvod u koaliciju HDZ-a i SDP-a'

Europarlamentarka Biljana Borzan, koja je prošlog tjedna nagrađena zbog svog rada na zaštiti i promociji ženskih prava, bila je gošća Točke na tjedan N1 televizije

Borzan misli da u Saboru neće biti problem progurati Istanbulsku konvenciju.

'Mislim da je donesena odluka da se može glasati po savjesti. Većina iz HDZ-a će glasati za, Most će imati različita mišljenja... Most i nije klasična stranka nego su to vrlo različiti ljudi koji su imali priču da nitko ne valja i da treba treća varijanta. Što se tiče SDP-a, mislim da neće biti nikakvih problema. Onaj tko bude glasao protiv će morati to objašnjavati u javnosti. Maletić je doživjela popriličnih neugodnosti, jer je bila suzdržana po tom pitanju. U Hrvatskoj je u zadnjih 10 godina porast nasilja nad ženama preko 200 posto. Naravno da Konvencija neće preko noći okrenuti stvari', rekla je.