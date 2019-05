Slavonija od 2017. izgubila 105 tisuća ljudi!

Demograf s Instituta 'Ivo Pilar' u Vukovaru Dražen Živić rekao je u utorak u Đakovu kako je u Slavoniji, po podatcima iz 2017., na 100 umrlih bilo 60 rođenih, da je od 2011. do 2017. taj dio Hrvatske izgubio 105.000 stanovnika, a za očekivati je kako će do polovice stoljeća imati više od trećine starijih od 64 godine, a udio mladih past će na 10 do 15 posto

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u partnerstvu s Gradom Đakovom organiziralo je danas na đakovačkome Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) konferenciju 'Doprinos jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave demografskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema'. Prva je to u nizu konferencija o demografskoj obnovi zemlje na kojoj su govorili demografi, predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici spomenutog ministarstva i drugi. U ime đakovačkoga KBF-a dekan Vladimir Dugalić tu je temu ocijenio vrlo važnom, a demografsko stanje u istočnoj Hrvatskoj alarmantnim. Istaknuo je da Crkva u revitalizacijskim tokovima može znatno pridonijeti duhovnom dimenzijom.

Zamjenik osječko-baranjskog župana Petar Lagator je rekao kako se u Osječko-baranjskoj županiji proces iseljavanja polako zaustavlja, i to u trenutku kada se u njoj događaju neki pozitivni trendovi, ali i oni negativni, poput smanjenja djece za upis u škole i sl. Demograf Živić je rekao kako su uzroci demografskih problema Slavonije od prije 150 pa i 200 godina, no statistički se mogu registrirati unazad pola stoljeća. 'Slavonija je regija s trenutačno najnepovoljnijim demografskim kretanjima u zemlji - od obećane zemlje došla je do izrazite i duboke depopulacije i dubokoga demografskog starenja. Ratna stradanja i razaranja te iseljavanje točka su na 'i' tih procesa. Prvo razdoblje smanjenja broja stanovnika Slavonija ima 1971. i 1981. Već se tada upozoravalo na loš demografski put kojim ovaj prostor ide, a u okvirima Jugoslavije na to se nije moglo utjecati', rekao je demogaf Živić, podsjećajući da bivša država, naime, nije vodila suvremenu demografsku politiku.