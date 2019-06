Sladoljev: Vlada čini sve da se Hrvati iz BiH isele

Mostovi zastupnici izrazili su u srijedu nezadovoljstvo Vladinom politikom prema Hrvatima u BiH, a Marko Sladoljev prozvao je Vladu da čini sve kako bi se Hrvati u BiH iselili iz matične domovine, a Hrvati koji su odlučili otići Irsku, tamo ostali

Ustvrdio je i kako su ti, mahom mladi ljudi, otišli zbog nepravde, da to nije, "kako tvrdi premijer" normalna fluktuacija radnika, nego egzodus.

Kad je riječ o Hrvatima u BiH, Most tvrdi da hrvatske političke elite nisu dovoljno učinile da ne dođe do njihove majorizacije, drži da je Središnji ured za Hrvate potreban, ali da se "silni novci" troše na administraciju. Hrvati u BiH su platili preveliku "krvarinu" za slobodu i Hrvatske i BiH, vlade su morale raditi više za njih, dodaje Miro Bulj (Most).

Državni tajnik Središneg ureda Zvonko Milas uzvraća da je povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku, čuvanje njihove jednakopravnosti strateški interes hrvatske države, oko kojega, vjeruje, postoji konsenzus. Odnos aktualne Vlade prema Hrvatima u BiH, sažeo je u poruku koju im je jednom prilikom poslao premijer Andrej Plenković - "Vi ste nama bili leđa, sada mi vas moramo vući naprijed"!

Suglasivši se da se uvijek može raditi više, Milas je naglasio da Vlada daje više nego su davale druge. Donijeli smo Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH, možda je problem što sami ne možemo postići konsenzus, uzvratio je 'mostovcima'. Naveo je da je Ured bio i u Irskoj, da su tamošnji Hrvati dio Hrvata o kojima Ured brine, kao i o onima koji su otišli u Njemačku, Austriju.

Božo Ljubić (HDZ) 'mostovcima', konkretno Grmoji, uzvraća da su na pitanju saborske Deklaracije pokušavali stjecati političke bodove, da su "kukavički pobjegli iz sabornice" kad se o njoj glasovalo. Grmoja ustrajava da Most nije bio protiv Deklaracije, ali da je nije mogao podržati, jer su odbačeni amandmani koji bi je učinili snažnom.

Oporba zamjera što se o Izvješću za 2017. raspravlja tek u lipnju 2019., što se samo jednom godišnje razgovara o Hrvatima izvan Hrvatske, iako ih, kako ističe, Hrvoje Zekanović (Hrast), u svijetu živi tri milijuna. Za brojne projekte hrvatskih institucija i udruga diljem svijeta, Središnji državni ured u 2017. usmjerio je više od 50 milijuna kuna što je, primjetio je Ljubić 33 posto više u odnosu na godinu prije.