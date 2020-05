Gorska služba spašavanja (GSS) u BiH intervenirala je u noći s nedjelje na ponedjeljak kako bi spasili ilegalne migrante koji su u pokušaju prijelaza granice upali u jamu na Plješivici, a Granična policija BiH upozorava da se s padom epidemije opet pokreće migrantski val

Jedanaest migranata u noćnim je satima pokušalo zapadno od Bihaća ilegalno prijeći iz BiH u Hrvatsku, no nakon što su ih opazili pripadnici Granične policije BiH dali su se u bijeg i pritom upali u jamu duboku dvanaest metara. Granični su policajci nakon toga alarmirali bihaćku postaju GSS-a, a spasioci su brzo stigli no zbog zahtjevnog terena morali su koristiti alpinističke vještine i konopcima izvlačiti migrante iz jame. Nitko od migranata koji su spašeni nije životno ugrožen, no većina ih ima površinske ozljede na tijelu nastale pri padu u jamu.