Slab interes za digitalni radio u Hrvatskoj: Na natječaj za nacionalnu koncesiju stigla tek jedna ponuda

Vijeće za medije nije zaprimilo nijednu ponudu za DAB+ za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku županiju i za dijelove Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Primorsko-goranske županije, a za područje Primorsko-goranske, Istarske i dijela Ličko-senjske županije pristigle su ponude Extra FM-a i Antene Zagreb.

Bravo cbc d.o.o tvrtka je sa sjedištem u Aveniji Većeslava Holjevca u Zagrebu, osnovana je 1996, temeljni kapital joj je 5000 eura, a osnivač i prokurist tvrtke je Katijan Knok. Prema podacima platforme ''Vlasništvo i financiranje medija'', bravo cbc je u 100 postotnom vlasništvu Katijana Knoka , a nakladnik je radija bravo! - bivšeg Narodnog radija, digitalnog radija bravo! KIDS, ali i platformi bravo GYM, bravo ICONS, bravo LOUNGE, bravo! tv, i bravo! KIDS tv.

Za DAB+ koncesije za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju te za dio Ličko-senjske županije nije bilo ponuda, a za područje koje pokriva Splitsko-Dalmatinsku i dio Dubrovačko-neretvanske županije pristigla je ponuda Extra FM. Za područje koje pokriva isključivo dijelove Dubrovačko-neretvanske županije nije bilo ponuda.

Koncesija za digitalni radio DAB+ na nacionalnoj razini, za koju je sada pristigla ponuda Bravo cbc-a, u veljači 2022. bila je dodijeljena tvrtki Nacional News Corporation d.o.o, izdavaču tjednika Nacional. No, digitalni radio Nacionala pokrenut 2022. bio je ugašen početkom kolovoza 2025., a VEM je lani u rujnu dobio dopis Nacional News Corporationa kojim se odriče nacionalne koncesije za digitalni radio čiji je godišnji iznos bio oko 70.000 eura.

Glavna urednica Radio Nacionala Zrinka Vrabec Mojzeš tada je ocijenila da je gašenje jedinog digitalnog radija na nacionalnoj razini "poraz ne samo medijske politike nego i Odašiljača i veza jer je uložen golem javni novac u izgradnju DAB odašiljača koji uopće nisu iskorišteni".

Medijski stručnjaci s druge strane upozoravaju da su digitalni radiji u Hrvatskoj bili pokrenuti unatoč upozoravajućih studija opravdanosti uoči dodjele prvih koncesija u veljači 2022. Pritom je, prema studiji iz 2023., bilo istaknuto i da oglašivači još uvijek nisu prepoznali digitalni radio kao platformu za oglašavanje jer iznimno mali postotak građana može slušati digitalni radio.

"Kad je riječ o DAB+ uređajima za prijem digitalnog radijskog programa, procjena je da ih u kućanstvima i uredima tijekom četiri godine eksperimentalnog emitiranja DAB-a+ do 10.000, što je u odnosu na 1,3 milijuna FM radio prijamnika tek 0,8 posto", ističe se u studiji opravdanosti objavljenoj na stranicama Agencije za medije.

Obavijest o namjeri davanja koncesija za digitalni radio bila je objavljena 16. srpnja, ponude su se primale do 14. kolovoza, a odluku o davanju koncesija VEM će donijeti do sredine listopada.