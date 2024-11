Skupina djevojaka pretukla učenicu u Varaždinu, završila u bolnici

Njezini roditelji kažu da djevojka, zbog romske nacionalnosti, već dulje trpi zlostavljanje. Iz policije kažu da je u tijeku postupanje po dojavi.

'Prvi razred nije htjela pohađati jer su joj isto prijetili - da je ciganica, da smrdi, svašta su joj nabacivali. Kad je došla doma sva je bila uplakana, nije htjela jesti. Pogodilo me to. Evo koliko kose, to je bilo kod pedagogice na stolu, to su joj počupali', rekla je majka djevojčice za HRT.