Beroš komentirao Vidović Krišto koja ne želi nositi masku: Moramo primijetiti da je gospođa zastupnica nosila određeni šal

Zastupnica Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto u Saboru uporno ne želi nositi masku. Njezino ponašanje komentirao je ministar zdravstva Vili Beroš

"Nisam pričao s njom, no već sam danas izjavio da noseći masku štitimo druge pa tako i sebe. Ne noseći masku šaljemo poruku koju ja ne mogu razumjeti. Moramo primijetiti da je gospođa zastupnica nosila određeni šal, najveći dio preko lica, što je donekele zamjena, no mišljenja sam da je maska primjerenije rješenje i da bi ju trebala nositi", rekao je Beroš za RTL .

"Situacija je takva kakve je, ne možemo od nje bježati, no vjerujem da ćemo pronači način kako provoditi našu politiku. Ona je do sada polučila određene rezultate. Posljednje vrijeme rezultati rada Vlade se vide i građani su nam poklonili povjerenje", rekao je Beroš.

"Potpuno sam svjestan da me čeka teški psoao u resoru zdravstva. Zdravstvo je započelo tranziciju, no nije ju završilo. Ukratko što mogu reći je referirati se na izborni program. Naglasio bih prevenciju, ona spašava živote. Uz već postojeće, izrađivat ćemo nove prventivne programi. Radit ćemo i proizvodnji vlastitih cjepiva. Revitalizacija Imunološkog zavoda je moguća do kraja mandata. Dat ću sve od sebe, novca da se Imunološki pokrene ispočetka ima. Postoji više načina financiranja", naveo je Beroš.

Obećao je i smanjiti liste čekanja: "Određene projekcije imam. Vjerujem da ću u roku par mjeseci smanjiti liste čekanja".