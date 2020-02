USKOK već godinama ne može zaposliti financijskog istražitelja. Kad vidite kolike im se plaće nude, bit će vam jasno i zašto

Ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić u četvrtak je rekla kako imaju velikih problema s privlačenjem radne snage - kronično nedostaje financijskih i IT stručnjaka, a u Odjelu za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom, koji je formiran prije pet godina i čiji je posao oduzimanje nezakonito stečene imovine, do danas nije zaposlen nijedan financijski istražitelj

'Nitko ne želi doći raditi, stručan čovjek s godinama iskustva za takvu plaću... Isto tako je s IT stručnjacima, a i sa službeničkim kadrom', ustvrdila je Marušić, dodajući da je problem u tome što se te ljude ne može adekvatno platiti.

Iako Marušić, koja vodi USKOK od kraja 2018., nije otkrila kolika se plaća nudi financijskom istražitelju, ta informacija nije tajna i zapravo ju je prilično jednostavno pronaći i izračunati. Od ove godine osnovica plaće za državnu službu rast će s aktualnih 5809 na 6044 kune. Radno mjesto financijskog istražitelja spada u kategoriju stručnih suradnika u Državnom odvjetništvu s koeficijentom od 1,309, što bi znači da bi početna bruto plaća financijskog istražitelja iznosila 7604 kune, i što je, pod uvjetom da istražitelj živi i radi u Zagrebu, neto od 5490 kuna. Kada bi istražitelji bili zaposleni u višoj kategoriji, a to su savjetnici s koeficijentom od 1,6, njihova plaća iznosila bi skromnih 9200 kuna bruto, tj. oko 6500 kuna neto .

Identičan tekst ponavlja se u izvješću za godinu ranije, dakle 2017 ., dok se u izvještaju za 2016. navodi da su u tijeku natječaji za te osobe. No između redova da se pročitati da je već tada bilo jasno kako se nitko nije previše nadao da će istražitelji biti zaposleni jer u izvještaju stoji rečenica: 'O rezultatima tih natječaja i razlozima eventualnog (ne) popunjavanja radnih mjesta financijskih istražitelja moći ćemo izvijestiti u narednom izvješću.' Godine ranije, 2015., tek se navodi kako se osniva Odjel za istrage i kako treba zaposliti ljude koji će biti 'primjereno plaćeni'. Od 2015. do danas, punih pet godina, ponavlja se dakle: 'istražitelje treba zaposliti'.

'Financijski istražitelji mogu biti stručni suradnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i položenim državnim stručnim ispitom te radnim stažem duljim od tri godine na poslovima istraživanja gospodarskih kaznenih djela u policiji, poreznoj upravi ili carini. Ovako postavljeni uvjeti u pogledu dosadašnjeg iskustva nepotrebno sužuju krug osoba koje se mogu zaposliti na ovo radno mjesto jer i u privatnom sektoru, Uredu za sprečavanje pranja novca, Državnom uredu za reviziju i drugim srodnim institucijama zasigurno ima osoba s iskustvom i znanjem za obavljanje ove vrste poslova, pa će u novom poslovniku to valjati izmijeniti', stoji u izvješću DORH-a za 2018. koje potpisuje Dražen Jelenić.

Kada se usporedi plaća potencijalnog financijskog istražitelja - osobe čiji rad pred sud mora dovesti kriminalce svih vrsta, korumpirane političare, dilere droge i razne švercere - s drugim zanimanjima u javnom sektoru, ispada da je daleko profitabilnije i za živce sigurnije raditi kao profesor u osnovnoj ili srednjoj školi s istim ili višim koeficijentom te daleko većom neto plaćom zahvaljujući dugačkom popisu raznih dodataka.

U razdoblju od 2010. do 2017. Porezna uprava utvrdila je nesrazmjer imovine i primanja u 895 slučajeva, pri čemu je naplaćeno (oduzeto) imovine u vrijednosti od 38 milijuna kuna. Vrlo je to skroman rezultat kada se uzme u obzir to da USKOK tvrdi da samo bivši šef HGK Nadan Vidošević ima nesrazmjer imovine i primanja od 39 milijuna kuna.