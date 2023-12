Skandal s udžbenikom iz povijesti: 'Manipulacija? To je totalna glupost'

Također, gotovo svi udžbenici imaju istu situaciju što se tiče poneke greške, kao što se to potkralo i u ovom udžbeniku, pa tako piše da se osnivanje ZNG-a zbilo u svibnju, iako je zapravo bilo u travnju, dok za Novosadski dogovor piše da je bio 1955., a ne 1954. Sličnih grešaka, dakle, ima i kod drugih izdavača, pa 'teško da to može biti razlog zbog kojeg je udžbenik povučen'.

U iščekivanju odgovora MZO-a o tome tko je, imenom i prezimenom, po izboru Ministarstva, odobrio uvrštenje udžbenika 2021. godine, a prema čijem je stručnom mišljenju to odobrenje sada ukinuto, obratili smo se jednom od troje poznatih Klettovih recenzenata, profesoru povijesti na osječkom Filozofskom fakultetu Sergeju Filipoviću. On kaže da je 'objašnjenje' Ministarstva o povlačenju udžbenika preopćenito.

Ministarstvo se oglasilo o povlačenju udžbenika, ali ne navodeći konkretne primjere zbog kojih je donesena takva odluka. Loptica je prebačena na Agenciju za odgoj i obrazovanje, prema čijem stručnom mišljenju to izdanje sadrži 'netočne i zastarjele podatke koji bitno utječu na vjerodostojnost sadržaja i koji upućuju učenike na pogrešne zaključke ili otežavaju stjecanje znanja'. Ukratko, Agencija je zaključila da udžbenik ne slijedi u potpunosti propisani kurikulum za predmet Povijest. Što to znači?

Filipović ističe da su se u analizi na portalu narod.hr fragmentarno izvlačili dijelovi i da je u pitanju manipulacija, no još je važnije to što se ne zna tko je uopće u Agenciji izradio stručno mišljenje s obzirom na to da, koliko je poznato, u njoj nema stručnjaka za suvremenu povijest. Upravo to mišljenje, naime, suprotstavilo se zaključku tri neovisna recenzenta koje je imenovalo samo ministarstvo i koji su taj udžbenik ocijenili pozitivnim izvješćem, bez izmjena. Sada je to mišljenje stručnjaka poništeno, a ne zna se ni tko je to učinio, niti na osnovi čega.

'Naravno da mi je žao što je udžbenik povučen jer smatram da te kritike ne stoje. Hajka koja se digla oko toga da su autori, pa i ja kao recenzent, pokušali nešto manipulirati – to su totalne gluposti', zaključuje Filipović.

Po pitanju Ante Nazora, kaže da bi bilo skandalozno ako bi se ispostavilo da je on davao nekakvo stručno mišljenje, a istovremeno je koautor udžbenika konkurentske izdavačke kuće.

Inače, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dopisom je od srednjih škola koje koriste povučeni udžbenik zatražilo da do kraja polugodišta odaberu neki od preostalih udžbenika povijesti. MZO će snositi sve troškove nabavke novog nastavnog materijala.