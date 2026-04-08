PREMA MORU

Sjeverna Koreja ispalila balističke projektile, preletjeli oko 240 kilometara

L. Š. / Hina

08.04.2026 u 06:35

Kim Jong Un
Kim Jong Un Izvor: Profimedia / Autor: STR / AFP / Profimedia
Sjeverna Koreja u srijedu je ispalila više balističkih projektila prema moru uz svoju istočnu obalu, priopćila je južnokorejska vojska, dan nakon što je zabilježeno još jedno lansiranje, čime su dodatno splasnule nade Seula u smanjenje napetosti

Zajednički stožer južnokorejske vojske (JCS) naveo je da su neidentificirani projektili lansirani oko 8:50 ujutro iz područja u blizini Wonsana, na istočnoj obali Sjeverne Koreje.

Projektili su preletjeli oko 240 kilometara, a južnokorejske i američke vlasti provode detaljnu analizu lansiranja. Južna Koreja je također priopćila da je dan ranije detektirano lansiranje sumnjivog balističkog projektila iz područja blizu Pjongjanga.

Predsjednički ured u Seulu sazvao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ocijenivši lansiranja provokacijom i kršenjem rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, te pozvao Pjongjang da prekine s takvim testovima. Prema južnokorejskoj novinskoj agenciji Yonhap, projektil lansiran u utorak letio je prema istoku, ali je u ranoj fazi pokazao znakove nepravilnosti i nestao s radara, što upućuje na mogući neuspjeh nakon lansiranja.

Južna Koreja obično brzo objavljuje ovakve testove jer balistički program Sjeverne Koreje krši rezolucije UN-a. Pjongjang, međutim, odbacuje ta ograničenja, tvrdeći da mu uskraćuju suvereno pravo na samoobranu. Najnovija lansiranja uslijedila su nakon izjave visokog sjevernokorejskog dužnosnika koji je jasno dao do znanja da Pjongjang ne vidi promjenu u svom neprijateljskom stavu prema Seulu, unatoč nadama u smirivanje odnosa.

Jang Kum Chol iz sjevernokorejskog ministarstva vanjskih poslova poručio je da Južna Koreja gaji iluzije ako vjeruje da će je Pjongjang smatrati nečim drugim osim neprijateljem. 'Identitet Republike Koreje, države koja je najneprijateljskija prema Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, ne može se promijeniti nikakvim riječima ni postupcima', prenijela je njegove riječi državna agencija KCNA.

Ta izjava je u suprotnosti s ranijim tonom iz Pjongjanga, koji je u ponedjeljak ocijenio da je južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung 'vrlo razborito' izrazio žaljenje zbog ranijih upada dronova. Neki su u Seulu to protumačili kao rijedak znak popuštanja napetosti između dviju država, koje su tehnički još uvijek u ratu nakon sukoba iz 1950.–1953., završenog primirjem. No Jang je pojasnio da je izjava Kim Yo Jong, sestre sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, zapravo bila upozorenje, a ne znak dobre volje.

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

