Drugi krug izbora u Georgiji: Republikanac Fuller pobijedio u MAGA uporištu

Fuller, bivši okružni tužitelj iz sjeverozapadne Georgije, pobijedio je Shawna Harrisa , umjerenog demokrata koji je pokušavao pridobiti razočarane Trumpove birače, u utrci za predstavljanje najkonzervativnijeg okruga u toj saveznoj državi.

Drugi krug izbora održan je nakon što nijedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu na izvanrednim izborima 10. ožujka, raspisanim nakon što je Greene u siječnju podnijela ostavku na mjesto u Kongresu, uslijed javnog sukoba s Trumpom. Harris je pružio snažan otpor u izrazito republikanskom okrugu, uporištu MAGA pokreta.

Prije dvije godine Greene ga je pobijedila s gotovo 30 postotnih bodova razlike. Nakon prebrojanih 86 posto glasova, Harris je imao 42,5 posto, zaostajući za Fullerom za oko 15 bodova. 'Tko bi rekao da će utrka u ovako izrazito republikanskom okrugu, uz kandidata kojeg podržava Donald Trump, biti ovako tijesna', rekao je Harris svojim pristašama u govoru u kojemu je priznao poraz.

Istaknuo je i da su republikanci morali uložiti vrijeme i novac u ovu utrku, dodajući: 'To vam govori da se stvari mijenjaju.'

Fullerova pobjeda daje predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu nešto veći manevarski prostor pri proguravanju zakona, s obzirom na to da je omjer snaga trenutačno gotovo izjednačen: 217 republikanaca, 214 demokrata, jedan nezavisni zastupnik i tri upražnjena mjesta.