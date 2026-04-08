PROTIV UMJERNOG DEMOKRATA

Drugi krug izbora u Georgiji: Republikanac Fuller pobijedio u MAGA uporištu

L. Š. / Hina

08.04.2026 u 06:45

Clay Fuller i Donald Trump
Clay Fuller i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: ERIK S. LESSER
Republikanac Clay Fuller, bivši tužitelj kojeg je podržao predsjednik Donald Trump, u utorak je pobijedio u drugom krugu izbora u Georgiji za mjesto u Zastupničkom domu SAD-a, zamijenivši konzervativnu zastupnicu Marjorie Taylor Greene, javljaju lokalni mediji

Fuller, bivši okružni tužitelj iz sjeverozapadne Georgije, pobijedio je Shawna Harrisa, umjerenog demokrata koji je pokušavao pridobiti razočarane Trumpove birače, u utrci za predstavljanje najkonzervativnijeg okruga u toj saveznoj državi.

Drugi krug izbora održan je nakon što nijedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu na izvanrednim izborima 10. ožujka, raspisanim nakon što je Greene u siječnju podnijela ostavku na mjesto u Kongresu, uslijed javnog sukoba s Trumpom. Harris je pružio snažan otpor u izrazito republikanskom okrugu, uporištu MAGA pokreta.

Prije dvije godine Greene ga je pobijedila s gotovo 30 postotnih bodova razlike. Nakon prebrojanih 86 posto glasova, Harris je imao 42,5 posto, zaostajući za Fullerom za oko 15 bodova. 'Tko bi rekao da će utrka u ovako izrazito republikanskom okrugu, uz kandidata kojeg podržava Donald Trump, biti ovako tijesna', rekao je Harris svojim pristašama u govoru u kojemu je priznao poraz.

Istaknuo je i da su republikanci morali uložiti vrijeme i novac u ovu utrku, dodajući: 'To vam govori da se stvari mijenjaju.'

Fullerova pobjeda daje predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu nešto veći manevarski prostor pri proguravanju zakona, s obzirom na to da je omjer snaga trenutačno gotovo izjednačen: 217 republikanaca, 214 demokrata, jedan nezavisni zastupnik i tri upražnjena mjesta.

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
krhki mir

Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
RAT S IRANOM

Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

