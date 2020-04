Sjećate se trenutka u kojem se slomila pred kamerama, a danas je među vođama borbe protiv virusne pošasti: Tko je Maja Grba Bujević

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević jedno je od nekoliko prepoznatljivih lica koja građani povezuju s epidemijom koronavirusa i državnom akcijom njenog suzbijanja, a koja se barem zasad odvija relativno povoljno

'Držim da obitelj i organizacija u kojoj su zaposlene ženama trebaju pružiti punu podršku u svim fazama razvoja njihove karijere. Osobito je važna podrška žena koje već jesu na upravljačkim pozicijama jer upravo njihovi primjeri pružaju nadu da je moguće razbiti sve te staklene stropove koji ženama priječe napredak u karijeri', kazala je Grba Bujević nedavno, u jednom nastupu u sklopu kampanje 'One nastupaju'. Kazala je i da će Hrvatska postati društvo jednakih šansi za muškarce i žene, odnosno doći barem do pola puta, 'kada se na odgovorne pozicije ne bude postavljalo ljude po političkom ključu, već po stručnosti, profesionalnosti, rezultatima i iskustvu'.

U ljeto 2018., rekli smo, slomila se pred kamerama odgovarajući na pitanja o sustavu hitne medicine i tragičnom slučaju smrti 22-godišnjeg Mattea Ružića iz Zaprešića, kada se evidentno dogodio propust u sustavu.

'Ne mogu dozvoliti da se upire prstom u moje hitnjake. Oni rade vrijedan posao i jako im je teško. To je strašan posao. Morate znati, dozvolite mi da to kažem, oni riskiraju svoj život kad uđu u smrskani auto i čekaju da vatrogasci, koji su divni ljudi, razrežu to i pomognu iznijeti tog pacijenta. Onda tek počinje prava borba za svaku sekundu do dolaska u bolnicu. Nema riječi koje bi ublažile bol Matteovoj obitelji. Naravno da želimo da svaki pacijent ima jednako pravo, ali nije to lako postići. Na to nemam utjecaj, ja sam kotačić koji se silno trudi poboljšati sve što se poboljšati da', kazala je tom prilikom.

Maja Grba Bujević, dakako, nije svetica, u što se javnost uvjerila ovih dana: kada je u javnost dospio slučaj samohrane majke iz Velike Gorice koja je prolazila kroz tešku dramu nakon što joj je dijete dobilo temperaturu i previjalo se od bolova, a Hitna pomoć joj je više puta odbila pomoći, novinari su zabilježili njenu iznimno nervoznu reakciju:

'To vam ne vjerujem! Može zvati tko kako hoće i tvrditi što hoće. Tri sata dnevno gubim na rekla-kazala. Tek kad prijavite, provjerit ćemo audiozapis. Ako je to točno, bit će kažnjeni. Ako nije, vi ćete se nama ispričati', kazala je novinarima Jutarnjeg lista.

Do danas nitko nije kažnjen, niti se tko ispričao.