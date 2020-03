Grba Bujević: Ako se građani ne disipliniraju uvest ćemo i strožije mjere

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević ocijenila je u subotu kako se narednih dana može očekivati daljnje povećanje broja oboljelih od koronavirusa koje se, istaknula je, može spriječiti samo ako se svi građani počnu pridržavati zaštitih mjera

"Možemo sigurno očekivati povećanje broja oboljelih, jer to je uzlazna putanja kojom smo krenuli. Možemo je još uvijek svi zajedno zaustaviti, ali sad moramo prestati razmišljati o tome 'neće se to meni dogoditi' i 'oni to rade bezveze'. Zato molim sve - ostanite u kućama", izjavila je Grba Bujević za Dnevnik HRT-a.

Na pitanje što je izazvalo današnje povećanje broja oboljelih za čak 49 novih slučaja, što je brojku zaraženih u Hrvatskoj popodne podiglo na ukupno 206, odgovorila je kako je razlog tome taj što se neki građani ne pridržavaju mjera i preporuka Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

Pooštrit ćemo mjere zbog neposluha građana