‘Ne vodite dijete u vrtić ako imate alternativu! Ne odbijamo raditi, ali ovo nije normalna situacija‘

Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture, komentirala je trenutno stanje u vrtićima, a istaknula je da provođenje epidemioloških mjera zahtijeva znatno veći napor osoblja

'Jučer smo dobili obećanja iz Ministarstva znanosti i obrazovanja da ćemo na naše ponuđene prijedloge rješenja dobiti pisani odgovor do četvrtka. Problemi su u svakom velikom gradu u kojem ima puno predškolskih ustanova pa su samim tim i grupe djece veće', kazala je te dodala da provođenje svih epidemioloških mjera traži trostruko veći napor djelatnika.

'Uputili smo snažan apel jer nam ljudi padaju od iznemoglosti zbog provođenja uputa na način na koji je to odredio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Situacija je kulminirala jer ni prije pandemije Covida nije bila ujednačena slika niti uvjeti rada u dječjim vrtićima diljem Hrvatske, tako da smo već tada radili polunormalno. Situacija je alarmantna', kazala je Žilić na N1.

'Ako to možete zamisliti - jedan odgojitelj, kada ujutro primi jedno dijete, on je cijelo vrijeme sam s 19 djece i možete zamisliti koliko je to stresna situacija, a sami ste', kazala je.

Žilić navodi kako je situacija po pitanju samoizolacije i pozitivnih slučajeva slična onoj u školama.

'Situacija je vrlo slična kao i u školama, što je posve normalno. Kad gledate te mjere, ispada da su rađene kao da roditelj ima samo jedno dijete, a u prosjeku roditelji imaju dvoje i više djece i pri tome su jedni u vrtiću, a drugi u školi. Prema mojim informacijama, svaki tjedan, nažalost, imamo u jednoj županiji jedan vrtić u kojemu dio odgojitelja završi u samoizolaciji ili im je već dijagnosticirana korona te puno osoba i djece završi u samoizolaciji. Svaki tjedan imamo jedan vrtić u kojem se zbog Covida zatvaraju grupe ili se radi parcijalno', rekla je Žilić.