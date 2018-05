Sinčić: Plenković i ministarstva provode političko nasilje nad građanima Omišlja

Novi radni tjedan zastupnici su ponovno započeli stankama. LNG terminal i beskućnici bile su teme samo nekih od njih

LNG terminal bio je tema stanke Ivana Vilibora Sinčića iz Živog zida. 'Prije nekih mjesec dana projekt sam nazvao ekonomskom, tehnološkom, tehničkom i ekološkom katastrofom. Nažalost pokazalo se da smo bili u pravu. Naime, kada je završio zadnji krug natječaja, a natječaj je nekoliko puta odgađan, tj. produljivan kako bi se što više zainteresiranih javilo, međutim to nije pomoglo. Svega jedna firma se javila, Ina i zakupljeno je svega 4 posto dugoročnih kapaciteta za ukapljeni plin. Što to pokazuje? To pokazuje da jednostavno nema novca, nema ekonomske računice u plutajućem LNG terminalu u Omišlju. No, u ovoj stanci htio bih se usmjeriti na jednu drugu stvar, a to je kršenje demokratskih načela. To je političko nasilje, proceduralno nasilje, netransparentnost, nedemokratičnost koja se provodi od strane Ministarstva gospodarstva, zaštite okoliša pa i premijera osobno prema narodu Omišlja i Primorsko-goranske županije', rekao je Sinčić.