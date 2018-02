Sinčić: Građane u Saboru predstavlja Živi zid, a ne 'sistemske' stranke

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić u nedjelju je u Rijeci na sastanku s članstvom i simpatizerima ustvrdio da u toj stranci slušaju i analiziraju volju građana i da su oni, kao saborski zastupnici, njihovi pravi predstavnici u Saboru te da se u tome razlikuju od "sistemskih" stranaka.

"Trebala je izgraditi institucije i provesti reforme, a to će očito biti naš posao", zaključio je Sinčić.

Sinčić je ocijenio da je Hrvatskoj potrebna nova snaga, neovisna od dosadašnjih vodećih političkih struktura, a to, dodaje, shvaća sve više ljudi.

"Svjesni smo članka 108 zajedničkog sporazuma, ali nama je naš interes na prvom mjestu. Brodogradnja postoji stoljećima i ne smije se zbog birokatskih I političkih prepreka ugasiti", istaknuo je Sinčić.

Zamoljen da komentira postupak odabira novog sastava Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, Sinčić je naglasio kao se - kad god je riječ o borbi protiv korupcije i sukoba interesa - uvijek kalkulira, odugovlači i igraju se političke igrice te ocijenio da je to sramotno i štetno te da se time narušavaju demokratski standardi. Iz Živog zida očekuju da to pitanje dođe do Sabora.

Ocijenio je da je dosadašnje povjerenstvo radilo dosta dobro i kvalitetno te da mora nastaviti s radom i biti neovisno o političkim strankama.

Komentirajući pokazatelje iz anketa po kojima podrška građana Živom zidu raste, Sinčić je rekao da su građani prepoznali rad stranke i njenu vjerodostojnost, a za blagi pad rejtinga Mosta nezavisnih lista rekao je da je predsjednik Mosta Božo Petrov imao više prilika provesti barem dio svojih reformi, ali da je sve prokockao.

"S jedne strane nije ih imao pripremljene, a s druge strane suludi je plan pokušavati s HDZ-om li SDP-om išta mijenjati, kad kod njih ne postoji politička volja da se išta mijenja", ustvrdio je Sinčić.