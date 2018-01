HDZ i dalje prvi, SDP zaustavio pad, a Živi zid raste

Redovito istraživanje Dnevnika Nove TV, Crobarometar, pokazuje kakvo je stanje na političkoj sceni u siječnju – koje stranke su zabilježile rast, a koje pad, kako građani ocjenjuju Vladine politike i vjeruju li u njezin opstanak te smatraju li da Hrvatska ide u dobrom ili pogrešnom smjeru.

SDP je nakon 3 mjeseca zaustavio pad i sada uživa potporu 20,9 posto birača. No, je li to preokret ili tek iznimka, moći će se reci za dva do tri mjeseca. Naime, u istraživanje nije uključena Facebook kampanja Davora Bernardića, koja je u dijelu javnosti izazvala podsmijeh.

Živi zid siječanj završava s potporom do 13 posto birača. Iako je i taj rast unutar statističke pogreške, ta opcija već peti mjesec polako, ali sigurno ide prema gore.

Most godinu počinje s potporom od 6,8 posto birača, a stranka je to koja jedan mjesec poraste, a drugi padne 1 postotni poen, no sve je to unutar statističke pogreške.