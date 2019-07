Šesti puta pao proračun Ličko-senjske županije. Milinović poručio kako ostavku ne daje, već se sprema na nove izbore

Ličko-senjska županija i dalje je bez proračuna. Ovo je šesti put da je proračun pao. Naime, 11 zastupnika glasalo je 'za', 14 'protiv', a dva zastupnika bila su suzdržana. "Bilo bi neodgovorno s naše strane prihvatiti ovakav proračun. Župan je trebao imati 17 ruku, mi nismo podržali proračun. Nedostaje puno toga, pogotovo za razvoj Ličko-senjske županije", kazao je predsjednik ličko-senjske Županijske skupštine HDZ-ov Marijan Kustić.

"Ne zazivamo izbore, možemo proći bez izbora. Župan ako predloži proračun, sjest ćemo i razgovarati, on može i ne mora predložiti do 10. srpnja proračun. Ne želim da netko prebacuje na HDZ odgovornost za nove izbore. I da se ne prihvati do 10. srpnja neki novi proračun, može proći bez novih izbora - da župan da ostavku, nema izbora. Dakle, može se predložiti novi proračun, da idemo na skupštinu, ili da župan da ostavku, da nema izbora", dodao je, javlja N1 Televizija.

"Neću dati ostavku, spremam se za nove izbore i pobijedit ću na njima. Ukoliko HDZ i njihovi partneri dođu na sastanak pa predlože preinake proračuna, spreman sam razgovarati o tome", odgovorio je ličko-senjski župan Darko Milinović.