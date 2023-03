Serumi istine postoje, ali nisu svemogući. Evo kako djeluju

Serumi istine podrazumijevaju supstancije koje bi nas trebale lišiti sposobnosti laganja. Još u vremenu starih Rimljana ljudi su spoznali da smo ipak nešto iskreniji pod utjecajem nekih tvari, no do današnjeg dana nije pronađen 'lijek' protiv laganja koji bi bio toliko moćan da ga potpuno onemogući

Pored toga, u određenim okolnostima serumi istine su ilegalni. CIA, policija i nacisti koristili su ih za ispitivanje ljudi tijekom 20-ih, 30-ih i 40-ih godina 20. stoljeća, a danas se upotrebljavaju u druge svrhe, primjerice u smrtonosnim injekcijama. Ovo su neki od najpoznatijih seruma istine.

Natrijev pentonal

Natrijev pentonal vrsta je barbiturata, lijekova koji imaju učinak na središnji živčani sustav. Oni usporavaju sve procese prijenosa informacija do mozga, a obično se propisuju za ublažavanje boli, sedaciju, opuštanje mišića i smanjenje krvnog tlaka. Predoziranje ovim lijekovima može biti smrtonosno, a presudilo je i Marilyn Monroe, Judy Garland i Jimiju Hendrixu. Do 2011. godine natrijev pentonal se u SAD-u koristio kao anestetik jer bi pacijenti nakon njegova uzimanja zaspali za 30 do 40 sekundi, no više nije u upotrebi. Te godine talijanska tvrtka koja je proizvela lijek najavila je da je obustavljena njegova proizvodnja jer su se bojali da će ga talijanske vlasti upotrebljavati za pogubljenja.

Postoje i bilješke o tome da se natrijev pentonal koristio i kao serum istine. Indijska policija dala je određene količine ovog lijeka bogatom biznismenu Moninderu Singhu Pandheru i njegovu batleru Surinderu Koliju, osumnjičenima za zloglasna serijska ubojstva. Dok su bili pod njegovim utjecajem, priznali su da su mamili djecu u svoj dom, silovali ih i ubili.

Skopolamin

Prvi poznati serum istine bio je skopolamin, a dobiva se iz sjemena kolumbijskog stabla. Tijekom 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća policija ga je koristila u ispitivanju osumnjičenika. Skopolamin je bio izbor mnogih u tadašnjem društvu jer je brisao pamćenje, zbog čega osobe nisu znale što su rekle nakon buđenja. I nacisti su ga koristili za ispitivanje, a danas je sastavni dio mnogih lijekova koji ublažavaju trzaje mišića kod bolesti kao što je Parkinsonova. Pored toga, koristi se kao droga za silovanje.

Natrijev amital ili amobarbital

Kao i natrijev pentonal, natrijev amital spada u barbiturate. Naširoko se koristio tijekom Drugog svjetskog rata kao lijek protiv anksioznosti namijenjen vojnicima s psihološkim poremećajima. No, kao i svi serumi istine, snažan je sedativ, a s obzirom na to da uzrokuje i poremećaje u koordinaciji i kognitivna oštećenja, vojnici su ga prestali uzimati. Ovaj lijek izaziva ovisnost, a ponekad se koristi i za liječenje nesanice. U prevelikim dozama je smrtonosan, a maksimalna doza za odraslu osobu je jedan gram. Više se ne upotrebljava kao serum istine jer su osobe nakon njegova uzimanja ponekad imale iskrivljena sjećanja.

Unatoč tome što serumi istine ne mogu potpuno spriječiti laži, američki sudovi su u posebnim slučajevima uzimali u obzir izjave izrečene pod njihovim utjecajem. 'Samo zato što danas ne postoji lijek koji 'izaziva istinu', ne znači da ga neće biti u budućnosti', smatra Mark Wheelis, profesor i stručnjak za povijest biološkog ratovanja i kontrolu biološkog oružja na Sveučilištu California Davis.