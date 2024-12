Šeparović: Bez dogovora o Ustavnim sucima ne mogu se održati predsjednički izbori

"Smatram da ovo nije korektno prema Ustavnom sudu kao instituciji i prema kandidatima koji su se prijavili. Bilo je dovoljno vremena da se moglo sve to obaviti", rekao je Šeparović za Dnevnik Nove TV dodavši kako je ipak najvažnije da se do petka izaberu ustavni suci.

Oporba je, pak, za suce predložila Andreja Abramovića (ustavni sudac), Biljanu Kostadinov (profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu), Lovorku Kušan (ustavna sutkinja), Mašu Marochini Zrinski (profesorica na riječkom Pravnom fakultetu), Sanju Bezbradicu Jelavić (odvjetnica). Šeparović je, upitan zašto se tako važno pitanje ostavilo za sam kraj, rekao kako to nije pitanje za njega.

"To je pitanje za Sabor i stranke koje sudjeluju u izboru. Ja držim da je bilo dovoljno vremena i da se to moglo u roku obaviti, ali nije kasno, najvažnije je da se do petka izaberu", rekao je Šeparović.

'Bez sudaca nema predsjedničkih izbora'

Neizborom Ustavnog suda, istaknuo je, došlo bi do ustavne krize i bila bi bila ugrožena ustavna demokracija. Stoga, kaže, pozdravlja dogovor, 'ako je istina da je postignut'. Dodao je međutim i kako 'ključne političke stranke sebi to ne bi dozvolile', zapitavši se kome bi bilo u interesu da se ne dogovore. Napomenuo je i kako se bez dogovora oko Ustavnih sudaca ne bi mogli održati ni predsjednički izbori na ustavan i zakonit način.

Upitan o svom budućem radu rekao je da će nastojati odraditi ovaj mandat do kraja te pomoći u tranziciji. Zahvalio je dosadašnjem sazivu na kvalitetnoj suradnji, rekavši kako su imali težak mandat te drži da su ga kvalitetno i dobro odradili.

"Ja ću nakon što završi moj mandat otići sa suda i neću se javljati na idući mandat. Posvetit ću se unucima, djeci i rodnoj Korčuli", pojasnio je. Na pitanje o mogućnosti povratka u odvjetnike uzvratio je kako je moguće da se vrati među odvjetnike na jedan "ležerniji način".