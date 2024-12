Političke stranke blizu dogovora o Ustavnim sucima; neće biti 'crnog scenarija'?

„Mi smo predložili 13, a oporba deset kandidata, i razgovarali smo koji nam kandidati jesu, a koji nisu prihvatljivi i približili smo se u stavovima tko bi trebali biti ustavni suci. Mišljenja je da neće doći do izostanka dogovora i ustavne krize te vjeruje da se neće dogoditi 'crni scenarij', odnosno da se predsjednički izbori ne održe ne dođe li do dogovora. Malenica je ponovio i da će vladajući inzistirati da iduće godine, kada su budu birala tri preostala ustavna suca, omjer bude dva prema jedan u njihovu korist.

„To bi zbilja bilo pretjerano, ali pomaknuli smo se s mjesta i sada postoje ozbiljnije šanse da izbor bude dovršen u roku i da ne bude onako kako je do sada bilo, a to je da neki od najgorih kandidata idu u Ustavni sud i imaju šansu za to”, naglasila je. „Vidjet ćemo u narednima danima, ali s mjesta smo se pomaknuli i ima šanse da se izbor napravi do ovog krajnjeg, krajnjeg roka do kojeg su oni doveli”, ustvrdila je.

'Izbor deset sudaca, ali ne pod svaku cijenu'

Upitana hoće li biti izabrano svih deset sudaca, odgovorila je 'to ćemo vidjeti', naglasivši da je njima jako važno da Ustavni sud funkcionira. „Vrlo jasno smo rekli da idemo u ovo da bismo izabrali svih deset, ali ne pod svaku cijenu i rekli smo da neki profili ljudi zaista nisu prihvatljivi.

Na pitanje mogu li od 13 HDZ-ovih kandidata naći petero ljudi koji su im prihvatljivi, rekla je da je to teško očekivati, ali da će inzistirati da su to ljudi koji ipak imaju nekakav ugled, koji nisu okaljani u javnosti i nedostojni bilo kakvog, a pogotovo Ustavnog suda. Apelirala je i da vladajući promisle o broju žena i poprave rodni disbalans kod svog prijedloga.

„Ne želim prerano davati optimistične izjave jer se situacija mijenja iz sata u sat, ali je sigurno situacija takva da je izglednije da će se izbjeći ustavna kriza nego što je to bilo jutros ili jučer”, zaključila je Benčić.