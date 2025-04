Selak Raspudić u utrci za Zagreb: Može biti jaka kandidatkinja, ali voda na mlin ide Tomaševiću

Marija Selak Raspudić od jučer je novo lice u utrci za gradonačelničku fotelju Grada Zagreba i za sada jedina žena. Njezina kandidatura malo koga je iznenadila jer se nakon relativnog uspjeha na predsjedničkim izborima, na kojima je završila kao treća, očekivalo da bi se mogla uključiti u utrku za Zagreb. Doduše, i da će učiniti to nešto ranije, a ne tek šest tjedana prije izbora.

Kasni s kampanjom, ali to joj nije hendikep

'Bilo je odavno jasno da ona ima ambiciju ići na sve izbore. To je put koji često odabiru pojedinci koji nemaju stranku ili je kasnije osnuju. Ona ima nacionalnu, ali i prepoznatljivost u Zagrebu. Definitivno se kasno uključila s obzirom na to da su njezini protivnici već dugo u utrci. To će reći svaki PR stručnjak i svatko od njih kazat će da se s kandidatom radi i po godinu dana unaprijed te da je sve drugo neozbiljno i neprofesionalno. I oni su u pravu. Ali treba uzeti u obzir da je nedavno bila u kampanji i ne bi joj to trebalo biti hendikep', smatra Višeslav Raos, politički komentator tportala.