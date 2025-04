Selak Raspudić: 'Kupit ću Tomaševiću karte za Thompsona da se barem zabavi na kraju'

'Sva istraživanja su pokazala da građani ne percipiraju ni jednog kandidata kao protutežu Tomaševiću, što je i dovelo do toga da je on najavio u videu da će rasturiti. To je nezdravo i za Zagreb i za demokraciju kao takvu. Moralo se pojaviti nešto što će se nametnuti kao alternativa i ja sam odlučila pokušati stati u obranu svog grada', rekla je Selak Raspudić u razgovoru za RTL Danas.

Upitana zašto se u kampanju uključila tako kasno, poručila je: 'Kampanja službeno nije ni počela. Pretkampanja za ozbiljnog kandidata traje cijelo vrijeme njegovog političkog djelovanja. Ja sam u kampanji od početka, od kad sam stupila u politički sabor sa konstruktivnim prijedlozima i u kampanji sam čitamo ovo vrijeme jer sam radila na tome što je najbitnije, a to je da oformim dovoljno stručan tim da ponudim dovoljno kvalitetan program. Nije kampanja samo službeno naslikavati se ispred medija i gurati se u centar pažnje nego donijeti konstruktivan sadržaj.'