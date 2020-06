Selak Raspudić: Onemogućuju se referendumi, raspisuju izbori usred pandemije...sve da se smanji ionako mala participacija građana

Most je upozorio u ponedjeljak da je nakon potvrde hrvatskog konzulata da hrvatski državljani u Kanadi neće moći koristiti svoje glasačko pravo upitna i sama ustavnost parlamentarnih izbora 5. srpnja zbog čega će podnijeti zahtjev za opći nadzor ustavnosti i zakonitosti

Selak Raspudić naglasila je i da postoji mogućnost da se Kanadi pridruže i neke druge zemlje zbog nepovoljne epidemiološke situacije te upitala tko će onda, kada i na temelju čega reći "ovo više nije iznimka, nego pravilo, izbori se ne mogu regularno održati".

Vezano za situaciju nakon izbora, potvrdila je da neće "ni u kom slučaju podržati Plenkovićevu Vladu" zbog svega što je govorila te poručila da se ne boje žrtvovati poziciju u Saboru.

Grmoja: Želimo referendum o promjeni izbornog sustava

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja podsjetio je da su u saborsku proceduru uputili cjelokupnu reformu izbornog zakona kojom su tražili veću participaciju građana, povećanje broja preferencijalnih glasova, smanjenje broja saborskih zastupnika te uvođenje elektroničkog i dopisnog glasovanja.

Taj su zahtjev ponovili na samom kraju ovog saziva Sabora kroz zaključak kojim su željeli putem Sabora obvezati Vladu da uvede elektroničko i dopisno glasovanje.

"Ono što nas je jako ražalostilo je to da ne samo da su vladajući odbili taj naš prijedlog, nego su to učinili i oni koji se predstavljaju kao oporba, a tu mislim na najsnažniju po anketama i broju zastupnika - SDP", poručio je.

HDZ i SDP zajedničkim snagama i glasovima odbacili su taj Mostov prijedlog, dodaje. Biračima i građanima obećava da će Most, kada uđe u Sabor, zahtijevati da se odmah raspiše referendum o promjeni izbornog sustava i prije nego što dođe do stvaranja vladajuće većine.

"To će biti naš zahtjev, a to će i pokazati koji su elementi u Saboru, odnosno koje su političke opcije demokratske, a koje su antidemokratske", ocijenio je Grmoja.

Na pitanje je li mu žao što je Most na izbore odlučio ići samostalno s obzirom na to da se prema CRO Demoskopu "vrti" oko izbornog praga, rekao je da mu nije žao i da je bilo najpoštenije izaći samostalno. Dodao je da prema anketama imaju pozitivan trend, odnosno rast te da čak i ako im rejting ostane isti, da je to minimalno šest mandata za Most.

"Vidjet ćete da ćemo biti iznenađenje ovih izbora, posebice s ovim pojačanjima koja su se priključila Mostu - s ljudima koji imaju integritet, karakter i karijere te koji će u Saboru zastupati autentičnu i drugačiju politiku. Siguran sam da će rezultat biti puno bolji", poručio je, dodavši da vrijeme Mosta tek dolazi.