Šeks objasnio zašto su Culej i Kovač na HDZ-ovim listama: Plenković vodi politiku uključivosti

HDZ-ov veteran Vladimir Šeks komentirao je slaganje lista za predstojeće parlamentarne izbore, navevši kako su one realan odraz stanja te da su u stranci pokušali naći dobitnu kombinaciju

'Nadam se da će HDZ uspjeti i da će biti relativni pobjednik parlamentarnih izbora. Tada će biti mjesta i za one koji su ostali izvan lista da nađu svoje mjesto na različitim pozicijama vlasti', izjavio je Šeks na ulazu u središnjicu HDZ-a u Zagrebu, a prenosi N1. Dodao je kako predsjednik HDZ-a Andrej Plenković vodi politiku uključivosti te da nastoji uključiti i one koji su unutar stranke bili na 'drugoj strani', kao što je to bio slučaj sa Stevom Culejom i Mirom Kovačem.

'To su ljudi koji imaju određeni ugled i rejting i u stranačkom, ali i u drugom dijelu biračkog tijela. Stevo Culej ima velik ugled među braniteljskom populacijom, to je pragmatičan razlog da on svojim ulaženjem doprinese da taj dio biračkog tijela glasuje i za HDZ', rekao je Šeks i naglasio kako je 'pobjeda vrhovni imperativ politike' te da svaka stranka mora voditi računa o tome da na liste stavlja ljude koji mogu privući birače.