Šeks: Nisam bio sretan Resslerovom izjavom, siguran sam da će podržati Plenkovića

U središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma u Zagreb od 15 sati održava se sjednica Predsjedništva, a nakon toga i Nacionalnog vijeća koje bi trebalo raspisati unutarstranačke izbore

Vladimir Šeks je, pak, izjavio kako je bio iznenađen i razočaran izjavom Karla Resslera da nitko nema njegovu bianco podršku za predsjednika HDZ-a.

'Za njegovu sam izjavu doznao nekoliko dana nakon što ju je dao. Bio sam pod visokom temperaturom i kada sam ju doznao nisam bio sretan zbog toga. Rekao sam mu da je tom izjavom kojom on daje blanko mijenicu nikome, pa ni Plenkoviću, da je to nesretna i nespretna izjava, i da će se dignuti na vrlo visoku potenciju, što se i dogodilo. No, Karlo Ressler nije izdao ni Andreja Plenkovića ni sebe. On je mlad čovjek, u HDZ-u vlada demokracija i on je u skladu s demokratskom praksom HDZ-a izrazio svoje mišljenje'.

Upitan misli li da će Ressler podržati Plenkovića za novi mandat, rekao je da hoće.

'Da, i te kako da. Ja podržavam njegov drugi mandat, ali podržava ga svakako i Karlo Ressler. On će to uskoro rajzasniti, te nedoumice koje su nastale tim dijelom izjave. Pitajte njega konačno, ja sam s njim u osebujnim odnosima. Njegov politički mentor nisam ja nego Andrej Plenković, koji ga je i stavio na listu, koji ga je forsisirao zbog svega skupa, on nije sretan zbog tog dijela njegove izjave. Međutim, nije kraj svijeta. Sada se raspisuju unutarstranački izbori, svatko, pa i Karlo Ressler, će se moći opredijeliti precizno i jasno. Jedno je bila logika prije raspisivanja izbora, kontekst u kojem je Karlo dao svoju izjavu, a drugo će biti kontekst koji će uslijediti nakon raspisivanja unutarstranačkih izbora. On je mlad čovjek, demokrat. I ja sam se u životu borio za slobodu izražavanja mišljenja i za to ponekad treba pretrpjeti koješta, pa i različite prijekore. Vjerujem da će ovo biti jedna poštena, fer i korektna unutarstranačka utakmica', kazao je Šeks, javlja N1.