Šef Wagnera: Šojgu i Gerasimov govore gluposti, Ukrajina postiže značajne uspjehe

"To su velika područja koja smo izgubili", rekao je Prigožin. Gubici ruske strane su također veliki i prikrivaju se "ogromni problemi", dodao je. Vojno vodstvo u Moskvi pak objavljuje da je ukrajinska strana pretrpjela masovne gubitke i da joj je uništena tehnologija, no za to nije pružila nikakve dokaze, kazao je šef Wagnera. Prigožin je u nekoliko navrata optužio Šojgua i Gerasimova za nekompetentnost. Ponovno je pozvao na hitnu mobilizaciju kako bi se spriječio ruski poraz u ratu.