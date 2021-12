Šef Ureda za obnovu: Tvrdim da ćemo za godinu dana imati potpuno drugačiju sliku

Gost Dnevnika N1 bio je ravnatelj Središnjega državnog ureda za obnovu Gordan Hanžek.

Na pitanje je koliko će ljudi iduće godine vidjeti tu pripremu odgovara: “Vjerujte mi, puno. U ovom času imamo 150 stanova vani u javnoj nabavi, 72 u Petrinji, 52 u Glini, 26 u Toposukom. U ovom času imamo 150 obiteljskih kuća, znači, projekti javne nabave za izgradnju zamjenskih 150 obiteljskih kuća”.

Kaže da će do kraja iduće godine biti završene sve zamjenske kuće, ali ne samo to.

“Krećemo dalje s javnom nabavom u siječnju, veljači, ožujku, kroz naš Centar za obnovu će stradalnici birati kuće, očekujemo odgovor građevinskog sektora, očekujemo radove na 30-ak do 40-ak stambenih zgrada s 500 do 600 stanova. Rok izgradnje stanova je, ovisno od zgrade do zgrade, 10 do 14 mjeseci. Da možemo obećati da će biti do Božića iduće godine, ja bih bi najsretniji, no budimo objektivni, europski rokovi nisu skraćeni rokovi nabave, tri do četiri mjeseca… Do sljedeće godišnjice potresa će se sve ove stambene zgrade itekako vidjeti i biti pred rokovima završetka. Najsretniji bih bio da obećam sljedće godine do godišnjice, no to ne mogu”, rekao je Hanžek.

Što se tiče s nekonstrukcijskom obnovom, ukupno je nešto više od 8000 prijava.

“U ovom času imamo riješenih 1126 prijava. Imamo gotovo 2,5k projektne doukamentacije gotove. Imamo 8180 kuća prijavljenih u projekt obnvoe, 4193 kuće kroz koje su projektanti prošli, znači 50 posto. Očekujemo, s obzirom na sve one koji su ispunili uvjete obnove, oko pet i pol tisuća kuća, mogu odgovorno obećati da će biti završene do iduće sezone grijanja”, rekao je Hanžek.