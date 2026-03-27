nevrijeme u hrvatskoj

Šef Hrvatskih voda: 'Situacija nije bezazlena, ali je pod nadzorom'

Bi. S.

27.03.2026 u 21:38

Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Intervencija je bilo na području Krapine, Lonje i Zeline

Reporterka RTL-a Danas, Maja Oštro Flis, uživo se javila iz Hrvatskih voda, gdje je razgovarala s glavnim direktorom Zoranom Đurokovićem.

'Možemo reći da je situacija pod kontrolom. Prognoze DHMZ-a uglavnom su se ostvarile. Povoljna je okolnost bila to što je tlo bilo poprilično suho, pa je uspjelo upiti velik dio oborina, zbog čega su i dotoci bili nešto manji. Ipak, treba reći da je na području Krapinsko-zagorske županije rijeka Krapina bila samo devet centimetara od povijesnog maksimuma. Imamo proglašenih pet izvanrednih mjera obrane od poplava, što znači da situacija nije bezazlena, ali je pod nadzorom. Na slivu rijeke Krapine palo je gotovo stotinu milimetara kiše.

Nevrijeme oštetilo Dom sportova
  • Nevrijeme oštetilo Dom sportova
  • Nevrijeme oštetilo Dom sportova
  • Nevrijeme oštetilo Dom sportova
  • Nevrijeme oštetilo Dom sportova
  • Nevrijeme oštetilo Dom sportova
Nevrijeme oštetilo Dom sportova Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Slično se dogodilo i na području Ogulina, ali je sretna okolnost što je kiša prešla u snijeg. Vidjeli smo slike iz Korenice; da je ondje nastavila padati kiša, sve bi to brzo došlo u rijeku Koranu i povećalo vodostaj na karlovačkom području. To se ipak nije dogodilo, pa Karlovac i Ogulin prolaze relativno mirno. No, intervencija je bilo na području Krapine, Lonje i Zeline. Morali smo uklanjati naplavine i prepumpavati zaobalnu vodu koja je prijetila kućama i podvožnjacima. Nažalost, stradat će neke poljoprivredne površine koje nije bilo moguće braniti', rekao je Đuroković.

tportal
UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu, javili se iz Holdinga: Korlaet poslao poruku građanima

  • 21:10

    Stanje u javnom prijevozu ZET je objavio stanje u javnom prijevozu u 20.45 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.  Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129 i 139. Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera. Linija 138 prometuje do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke. Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani Linije 1 i 13 ne prometuju. Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Žičara danas neće prometovati.

  • 20:24

    Korlaet poslao poruku građanima Iako je u Zagrebu vjetar slabiji nego što je bio proteklih sati, još uvijek ima stabala koja padaju, zbog čega je Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, govoreći u Dnevniku HRT-a o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Zagreba pozvao stanovnike Zagreba da danas i sutra do podneva ostanu u domovima kako bi se izbjegle eventualne ozljede.

  • 19:59

    DHMZ: Vjetar dosegao 120 km/h Jutros su u Zagrebu zabilježeni iznimno jaki udari vjetra – prema preliminarnim podacima: Sokolovac: 120,6 km/h, Lisičine: 101,9 km/h i Maksimir: 96,1 km/h Podaci su preliminarni i podložni dodatnoj validaciji. Udari iznad 115 km/h spadaju u iznimno rijetke događaje za Zagreb (povratno razdoblje u zadnjih 100 godina), kažu iz DHMZ-a.
izbjegnuta tragedija

izbjegnuta tragedija

pokrenuta istraga

pokrenuta istraga

