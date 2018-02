Šef Gradskog vijeća Splita tone sve dublje, no odbija dati ostavku

Predsjednik Gradskog vijeća Splita Jure Šundov (HGS) u sve je ozbiljnijim pravosudnim problemima zbog sumnje da je lažni vojni invalid: Nakon što je u rujnu prošle godine policija protiv njega podnijela kaznenu prijavu ovoga tjedna Općinsko državno odvjetništvo službeno je otvorilo istragu zbog sumnje da je oštetio državu za oko 270 tisuća kuna

Ukupno mu je po ovoj osnovi isplaćeno nešto više od 20 tisuća kuna, no znatno veći iznos Šundov je zaradio korištenjem poreznih olakšica na ime invaliditeta - od 2008. do 2016. godine, tvrdi se, prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza oštetio je državu i Grad Split za ukupno 248.120,73 kune.

Već prilikom izbijanja afere u rujnu prošle godine oporbeni vijećnici iz stranke Pametno zahtijevali su da se izjasni je li on neimenovana osoba protiv koje je policija podnijela kaznenu prijavu, a kada je to odbio učiniti, zahtijevala se njegova smjena. Spasili su ga glasovi HDZ-a, HGS-a, HSS-a, HSLS-a, HNS-a i dijela splitskih SDP-ovaca.

U tadašnjim izjavama za medije ponovno je okolišao i opisivao svojih 1982 dana braniteljskog staža, tvrdeći da se 'sukobio s Jugoslavijom i kompletnom njenom infrastrukturom'.

Šundov je, inače, naveden i kao jedan od rekordera na listi neplatiša Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa: duguje 30 tisuća kuna kazne jer je kao dogradonačelnik uz plaću primao dodatne naknade, mahom na ime članstva u upravnim i nadzornim odborima gradskih tvrtki. Kada je to ustanovljeno, bilo mu je određeno i da mora vratiti iznos koji se kreće oko 300 tisuća kuna, no on je to odbio, pa danas još uvijek traju njegovi sudski sporovi s komunalnim poduzećima. U nekim slučajevima donesene su prvostupanjske presude, no njihova pravomoćnost još nije na vidiku.

Kako je za tportal potvrdio vijećnik stranke Pametno Jakov Prkić, na dnevni red Gradskog vijeća idućih tjedana ponovno će se pokušati staviti zahtjev za smjenom njegova predsjednika. Potrebno je prikupiti potpise najmanje dvanaest vijećnika.

HGS-ov koalicijski partner HDZ u tome izvjesno neće sudjelovati jer, kako smatra šef stranke Petar Škorić, Šundov 'dobro obavlja svoj posao'.