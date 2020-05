'Vjerujem da osobe koje budu u samoizolaciji, a žele ostvariti svoje biračko pravo, neće to pravo ostvariti na biračkom mjestu, nego će glasati kao i svi drugi koji ne mogu na birališta. Doći će im dva člana biračkog odbora u stan, a procedurama će se propisati kako će se zaštititi ti članovi biračkog odbora od eventualne zaraze', pojasnio je predsjednik Vrhovnog suda i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Đuro Sessa

'DIP je odgovoran za organizaciju izbora jer mu je to zakonska dužnost. Kad govorimo o biračima u samoizolaciji, vjerujem da će do izbora situacija biti nešto bolja, da će broj osoba u samoizolaciji biti manji. Zakon propisuje kako se postupa kada netko ne može doći na biračko mjesto. Tada se dolazi na adresu te osobe, ako je to moguće. Vjerujem da osobe koje budu u samoizolaciji, a žele ostvariti svoje biračko pravo, neće to pravo ostvariti na biračkom mjestu, nego će glasati kao i svi drugi koji ne mogu na birališta. Doći će im dva člana biračkog odbora u stan, a procedurama će se propisati kako će se zaštititi ti članovi biračkog odbora od eventualne zaraze', kazao je Sessa.