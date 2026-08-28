Šef CIA-e oči u oči s Putinovim špijunom: Došlo je vrijeme za kraj rata

Analitičari CIA-e već dugo propituju dobiva li Putin od svojih savjetnika iskrene procjene o smjeru rata i cijeni koju Rusija zbog njega plaća. Američka agencija godinama održava komunikacijske kanale s FSB-om i ruskom vanjskom obavještajnom službom SVR-om.

A convoy with US diplomatic license plates was spotted in Moscow following the arrival of a US military aircraft. At the same time, the Kremlin stated it had no information regarding the aircraft, while Peskov assured that no meetings with US administration representatives were… pic.twitter.com/1VehaaaMe8

Dužnosnici navode da je Ratcliffeov obavještajni kanal s Bortnikovom odvojen od kontakata koje su s drugim visokim Putinovim savjetnicima uspostavili Trumpov izaslanik Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner. Dio američkih dužnosnika nada se da će Putin, i sam bivši obavještajac, poruku direktora CIA-e shvatiti ozbiljnije od one upućene uobičajenim diplomatskim kanalima.

Tijekom većeg dijela prošle godine činilo se da Trump i neki od njegovih najbližih savjetnika smatraju rusku pobjedu neizbježnom zbog znatno brojnijeg stanovništva Rusije. Međutim, ruske su snage pretrpjele goleme gubitke, a njihovo napredovanje gotovo je zaustavljeno.

Koje je značenje iznenadnog posjeta?

Nije jasno nagovješćuje li Ratcliffeova poruka promjenu američke politike prema Rusiji ili Ukrajini. Njegov posjet još je jedan pokušaj Trumpove administracije da oživi pregovore koji su zapeli. Istodobno postaje sve očitije da Ukrajina neće odustati od borbe na istoku zemlje, čak ni uz smanjenu američku vojnu pomoć.

Ratcliffe je Bortnikovu poručio da je, s obzirom na sumornu vojnu i gospodarsku stvarnost s kojom se Rusija suočava, došlo vrijeme da Moskva ozbiljno pristupi pregovorima o završetku rata.

Sjedinjene Države od Trumpova povratka na vlast smanjuju vojnu pomoć Ukrajini, prisiljavajući Kijev da se snažnije osloni na europske partnere. CIA je, međutim, zadržala blisku obavještajnu suradnju s Ukrajincima, uspostavljenu prije više od deset godina.

Ratcliffeova povjerljiva poruka Bortnikovu podudara se s njegovim nedavnim javnim izjavama. Prošlog je mjeseca govorio o ruskim gubicima i nemogućnosti njezinih snaga da ostvare znatniji pomak na bojištu. Naveo je da očekivano trajanje života ruskog vojnika na prvoj crti iznosi manje od 35 minuta.

Rusija u 18 mjeseci nije izborila gotovo nikakve pomake

Dodao je da je Rusija u 18 mjeseci, otkako je preuzeo dužnost direktora CIA-e, osvojila tek oko jedan posto ukupnog ukrajinskog teritorija. Takav je razvoj događaja pripisao ukrajinskom ‘ovladavanju’ tehnologijom dronova.

Prije sastanka u Moskvi Ratcliffe je razgovarao s ukrajinskim kolegama. Uvjeravao ih je da namjerava ispitati ruska stajališta, a ne u njihovo ime pristajati na ustupke.