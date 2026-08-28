Šef CIA-e oči u oči s Putinovim špijunom: Došlo je vrijeme za kraj rata

Direktor CIA-e John Ratcliffe tajno je ovog tjedna posjetio Moskvu, gdje je ruskom obavještajnom vrhu iznio sumornu procjenu rata protiv Ukrajine i pozvao Kremlj da pristane na mirovni sporazum prije nego što se ruska vojna i gospodarska situacija dodatno pogorša, rekli su sadašnji i bivši američki dužnosnici
Ratcliffe je poruku prenio Aleksandru V. Bortnikovu, čelniku ruske Federalne sigurnosne službe (FSB). Pritom nije prijetio mogućim posljedicama ako ruski predsjednik Vladimir Putin zanemari njegovu procjenu i odluči nastaviti rat, piše NY Times.
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Analitičari CIA-e već dugo propituju dobiva li Putin od svojih savjetnika iskrene procjene o smjeru rata i cijeni koju Rusija zbog njega plaća. Američka agencija godinama održava komunikacijske kanale s FSB-om i ruskom vanjskom obavještajnom službom SVR-om.
Dužnosnici navode da je Ratcliffeov obavještajni kanal s Bortnikovom odvojen od kontakata koje su s drugim visokim Putinovim savjetnicima uspostavili Trumpov izaslanik Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner. Dio američkih dužnosnika nada se da će Putin, i sam bivši obavještajac, poruku direktora CIA-e shvatiti ozbiljnije od one upućene uobičajenim diplomatskim kanalima.
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Tijekom većeg dijela prošle godine činilo se da Trump i neki od njegovih najbližih savjetnika smatraju rusku pobjedu neizbježnom zbog znatno brojnijeg stanovništva Rusije. Međutim, ruske su snage pretrpjele goleme gubitke, a njihovo napredovanje gotovo je zaustavljeno.
Koje je značenje iznenadnog posjeta?
Nije jasno nagovješćuje li Ratcliffeova poruka promjenu američke politike prema Rusiji ili Ukrajini. Njegov posjet još je jedan pokušaj Trumpove administracije da oživi pregovore koji su zapeli. Istodobno postaje sve očitije da Ukrajina neće odustati od borbe na istoku zemlje, čak ni uz smanjenu američku vojnu pomoć.
Ratcliffe je Bortnikovu poručio da je, s obzirom na sumornu vojnu i gospodarsku stvarnost s kojom se Rusija suočava, došlo vrijeme da Moskva ozbiljno pristupi pregovorima o završetku rata.
Sjedinjene Države od Trumpova povratka na vlast smanjuju vojnu pomoć Ukrajini, prisiljavajući Kijev da se snažnije osloni na europske partnere. CIA je, međutim, zadržala blisku obavještajnu suradnju s Ukrajincima, uspostavljenu prije više od deset godina.
Ratcliffeova povjerljiva poruka Bortnikovu podudara se s njegovim nedavnim javnim izjavama. Prošlog je mjeseca govorio o ruskim gubicima i nemogućnosti njezinih snaga da ostvare znatniji pomak na bojištu. Naveo je da očekivano trajanje života ruskog vojnika na prvoj crti iznosi manje od 35 minuta.
Rusija u 18 mjeseci nije izborila gotovo nikakve pomake
Dodao je da je Rusija u 18 mjeseci, otkako je preuzeo dužnost direktora CIA-e, osvojila tek oko jedan posto ukupnog ukrajinskog teritorija. Takav je razvoj događaja pripisao ukrajinskom ‘ovladavanju’ tehnologijom dronova.
Prije sastanka u Moskvi Ratcliffe je razgovarao s ukrajinskim kolegama. Uvjeravao ih je da namjerava ispitati ruska stajališta, a ne u njihovo ime pristajati na ustupke.
Europski diplomati vjeruju da bi se tijekom predstojeće zime mogla otvoriti prilika za postizanje mirovnog sporazuma. Takvu procjenu temelje na gotovo zaustavljenoj ruskoj ofenzivi u Donbasu i sposobnosti Ukrajine da napadima dronovima Rusiji i dalje nanosi velike gubitke.
Neki europski dužnosnici pozivali su Trumpovu administraciju da u pregovaračke napore uključi nekog od dužnosnika zaduženih za nacionalnu sigurnost, tko bi Moskvi mogao prenijeti oštriju poruku. Ukrajinci Witkoffa i Kushnera već dugo smatraju previše bliskima Rusima, dok Ratcliffea, poznatog po čvrstom stavu prema Moskvi, vide kao potencijalno neutralnijeg posrednika.
Diskretni izaslanik
Trump se Ratcliffeom više puta koristio kao diskretnim izaslanikom. U siječnju je posjetio Venezuelu nakon što su američke snage za posebne operacije zarobile predsjednika Nicolása Madura, a u svibnju je kubanskim čelnicima iznio sumornu procjenu njihova gospodarstva suočenog s američkom naftnom blokadom. Pozvao ih je na opsežne političke i gospodarske promjene prije nego što se stanje dodatno pogorša.
Izravni kontakti čelnika američkih i ruskih obavještajnih službi posljednjih su godina bili povremeni. U studenome 2021. tadašnji direktor CIA-e William J. Burns sastao se u Moskvi s Bortnikovom i drugim visokim ruskim dužnosnicima kako bi Putina upozorio da ne pokreće invaziju na Ukrajinu.
Godinu dana poslije Burns se u Ankari sastao sa Sergejem Nariškinom, čelnikom ruske vanjske obavještajne službe. Američke obavještajne agencije presrele su rusku komunikaciju o mogućoj uporabi nuklearnog oružja radi usporavanja ukrajinske protuofenzive, pa je Burns upozorio na ozbiljne posljedice ostvari li Moskva tu navodnu prijetnju.
Turska je željela da sastanak bude početak trajnoga komunikacijskog kanala između Washingtona i Moskve. No CIA je bila nezadovoljna nakon što je ruska strana objavila da je održan, pa se Burns i Nariškin više nisu sastali, iako su povremeno nastavili razgovarati telefonom.
Nakon Trumpova povratka na vlast Ratcliffe i Bortnikov dogovorili su pojedinosti razmjene zatvorenika. Ovotjedni razgovor u Moskvi bio je njihov prvi sastanak licem u lice.