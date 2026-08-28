Amerikanci visokoenergetskim laserom srušili tri drona meksičkog kartela

Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu i američko Sjeverno zapovjedništvo priopćili su da se operacija dogodila kasno u utorak i rano u srijedu te da je korišten vojni višenamjenski visokoenergetski laser.

Vojska nije dala točnu lokaciju udara niti je jasno navela jesu li se dogodili iznad američkog ili meksičkog teritorija. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum rekla je da bi svaka jednostrana američka akcija na meksičkom tlu bila teško kršenje suvereniteta njezine zemlje.

Vojska je izjavila da dronovi predstavljaju "fizičku prijetnju" američkoj vojsci i osoblju američke carinske i granične zaštite.